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Глава Total предрек ухудшение ситуации с газом в Европе в 2023 году

Глава Total Пуянне: ситуация с газом на европейском рынке в 2023 году станет более напряженной
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Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva
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Ситуация со сжиженным природным газом (СПГ) в Европе может обостриться в 2023 году, предрек глава нефтегазовой компании Total во Франции Патрик Пуянне. Он подчеркнул, что основная проблема на европейском рынке — поставки дизельного топлива.

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«Европа получит меньше российского газа, чем в 2022 году, и ей придется опять массово импортировать СПГ. Ситуация снова станет более напряженной»,— процитировало его 28 января Bloomberg.

Европейские компании будут вынуждены искать альтернативных газовых поставщиков, написала «Газета.Ru». При этом непонятно, насколько выгоднее окажутся их предложения. В любом случае Европе нужно уже сейчас заняться заключением долгосрочных топливных соглашений для увеличения уровня собственной безопасности в энергетике, считает Пуянне.

«Европейские страны должны диверсифицировать поставщиков энергии, в основном за счет долгосрочных контрактов. Однако это всегда одна и та же история — есть предложение, но есть и цена», — отметил он.

Ранее в этот день немецкое издание Focus указало на риски сотрудничества ЕС с США в сфере энергетики. В странах Европы за последние 10 лет компании заключили минимум 33 договора на поставку американского СПГ, из них 10 в 2022 году, и это дает осознать масштаб «новой зависимости Европы от США».

16 января экономист и предприниматель, директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Петр Заборцев объяснил снижение цен на газ в Европе уменьшением спроса. При этом в квартальном отчете Европейской комиссии по рынку газа, опубликованном 13 января, сообщалось, что стоимость газа для жителей столичных городов Европейского союза в ноябре прошлого года выросла почти на 60% по сравнению с показателями за тот же период в 2021 году.

9 января финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов заявил, что стоимость газа в Евросоюзе может вырасти, если будет резкое похолодание и возрастут геополитические риски.

Западные страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Такое решение было принято на фоне обстрелов ЛДНР со стороны военных Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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