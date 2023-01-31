МВФ спрогнозировал нехватку газа в ЕС следующей зимой

Европейским государствам грозят трудности с заполнением газовых хранилищ следующей зимой на фоне отказа от энергоносителей из РФ. На это указывает обновление к докладу Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития мировой экономики, опубликованное в понедельник, 30 января.

Отмечается, что в настоящий момент цены на газ оказались ниже ожидаемых, а накопления позволили избежать дефицита ресурсов в отопительный сезон, однако прогнозы на будущее сложно назвать оптимистичными.

«Пополнение запасов в условиях значительно сократившихся поставок из России будет сложной задачей в преддверии следующей зимы, особенно в случае очень холодной погоды и роста спроса на энергоносители в Китае, что будет вызывать всплески цен», — говорится в докладе МВФ.

Ранее, 28 января, агентство Bloomberg привело слова главы нефтегазовой компании Total во Франции Патрика Пуянне, который выразил мнение, что ситуация с СПГ в Евросоюзе может обостриться в 2023 году. Европейские компании будут искать альтернативных газовых поставщиков, но неизвестно, насколько выгоднее окажутся их предложения, добавил он.

Кроме того, еще в начале ноября Международное энергетическое агентство обнародовало отчет, согласно которому Европа может столкнуться с нехваткой газа к началу отопительного сезона в 2023–2024 годах.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако в результате таких действий государств всё обернулось экономическими проблемами в Европе.

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