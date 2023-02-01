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Военная полиция ВС РФ обезвредила взрывное устройство ВСУ в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащие военной полиции вооруженных сил России (ВС РФ) в ходе патрулирования освобожденных территорий в зоне спецоперации по защите Донбасса обнаружили самодельное взрывное устройство, оставленное диверсантами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадрами работы российских бойцов поделилось министерство обороны России.

Отмечается, что патрулирование проводилось в поселке Кириловка в Запорожской области. Найденное российскими военными взрывное устройство было спрятано недалеко от остановки общественного транспорта.

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«Было обнаружено взрывное устройство. Диверсанты хотели подорвать остановку, где бывает большое скопление местного населения», ― рассказал один из сотрудников военной полиции.

Бойцы инженерно-саперного подразделения военной полиции определили найденный предмет как противопехотную осколочную управляемую мину МОН-100. Они вывезли взрывное устройство на полигон, где уничтожили его накладным зарядом.

Военнослужащие отметили, что местные жители тоже проявляют бдительность и всегда сразу сообщают, если вдруг обнаружат или заметят бесхозные предметы.

Ранее, 21 января, служащие инженерных подразделений ВДВ России провели работу по поиску и обезвреживанию взрывных устройств, которые были оставлены боевиками ВСУ в населенных пунктах в зоне спецоперации. По их словам, часто приходится проверять буквально каждый квадратный метр территории.

Россия продолжает спецоперацию по защите гражданского населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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