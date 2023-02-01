Военный эксперт объяснил значение освобождения Благодатного в ДНР

Освобождение населенного пункта Благодатное в Донецкой Народной Республике (ДНР) — это прямой путь к окружению гарнизона в городе Артемовск, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

«Осталось перерезать единственную трассу, которая идет на Часов Яр на севере, и город будет в оперативном окружении. Трасса уже в принципе находится под огневым воздействием. Они сейчас думают, уходить или нет. Если не уйдут, будет котел», — объяснил эксперт.

По его словам, продвижение российских войск наблюдается по всем направлениям фронта.

«Это должно быть предвестием более продвинутых событий. На запорожском направлении уже вышли ко второй линии обороны. Таких укрепрайонов как на донбасской дуге, забетонированных, с использованием угольных и других шахт, дальше у противника уже не будет. Дальше нас ждет то, что они создали не за восемь лет, а за гораздо меньшее время. А это уже по зубам и артиллерии крупного калибра, и тем же «Тюльпанам», — считает Василий Дандыкин.

В Министерстве обороны России 31 января сообщили, что добровольцы штурмовых отрядов освободили населенный пункт Благодатное в ДНР. Их поддерживали огнем оперативно-тактическая и армейская авиации, ракетные войск и артиллерия Южной группировки войск ВС РФ. За сутки на донецком направлении было уничтожено до 50 украинских военнослужащих, самоходная артиллерийская установка производства Франции «Caesar», артиллерийская система М-777 производства США, а также гаубица «Мста-Б».

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Окружение и дорога: в ДНР освободили село Благодатное