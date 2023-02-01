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Строительство крупнейшего рудника «Мир-глубокий» начнется с 2024 года

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Активное строительство рудника «Мир-глубокий» — крупнейшего объекта алмазной промышленности на планете — начнется с 2024 года, в 2023-м ожидается окончание всех проектных работ. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

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«Запущен ряд проектов, среди которых — строительство нового подземного рудника «Мир-глубокий». Так, подготовка к этому проекту стоимостью 120 млрд рублей начинается в 2023-м. В этом году мы планируем, что будут закончены все проектные работы, пройдена главгосэкспертиза, пройдет выбор компании-подрядчика. И с 2024 года начнется активная работа по крупнейшему объекту алмазной промышленности не только «Алросы», но и мира», — сказал Николаев.

Отдельно глава региона подчеркнул, что все основные производственные показатели по 2022 году «Алроса» выполнила. Западные санкции в свою очередь, больше бьют по странам, которые их вводят, подчеркнул он.

Ранее сообщалось о создании проекта по строительству нового рудника на месте затопленного «Мира» компании «Алроса», где в августе 2017 года произошла одна из крупнейших аварий: вода прорвалась из карьера и затопила шахту, где на тот момент находился 151 рабочий. Были эвакуированы 142 человека, еще один выбрался самостоятельно. Восемь горняков найти не удалось.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Мы четко ориентируемся на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона»

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