Гаджиев спрогнозировал победу Романкевича в бою с Кавалари

Белорусский спортсмен Петр Романкевич одержит победу в поединке с бразильским кикбоксером Сауло Кавалари в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Такой прогноз во вторник, 31 января, дал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

«Наверное, всё-таки Романкевич фаворит. Технически оба оснащены очень хорошо, Кавалари бывший чемпион, но Романкевич дерется у себя дома, а, как говорится, дома стены помогают. Я помню, как Романкевич из непростого положения выбрался в бою с Зулузинью тоже в Минске», ― рассказал «Известиям» Гаджиев.

По мнению главы AMC Fight Nights, факт места проведения поединка может сыграть существенную роль в исходе боя.

Открытие сезона 2023 года «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 17 февраля в Минске. В этот вечер пройдут четыре поединка, которые будут вестись по правилам кикбоксинга.

Одним из самых ожидаемых событий вечера станет бой Петра Романкевича и Сауло Кавалари. Также на ринге сразятся Гаджи «Автомат» Наврузов и Фернандо Родригес. Их состязание пройдет в статусе реванша, так как в августе 2022 года спортсмены уже встречались, и бой завершился победой Родригеса.

Кроме того, в рамках турнира сразятся звезда поп-ММА Артем Тарасов и чемпион Армении по кикбоксингу Давид Хачатрян. В четвертом бою встретятся Ислам Муртазаев и Сергей Пономарев.

Телеканал РЕН ТВ будет вести прямую трансляцию турнира, которая начнется 17 февраля в 23:00 мск.