Памела Андерсон обладает магическими способностями, которые пугают ее саму. Так, по крайней мере, утверждает актриса в фильме «Памела: История любви». Еще она рассказывает, как навещала в лондонском посольстве Эквадора Джулиана Ассанжа, когда он годами скрывался там от преследования западного правосудия. В фильме есть откровения даже о том, как юную Пэм много раз насиловали, а она при этом страдала от комплексов, которые смогла побороть, только работая в Playboy. «Известия» посмотрели новинку и приводят главные подробности личной жизни актрисы и модели.

«Вы не поверите, он действительно это сделал»

Памела — вегетарианка с детства. И много лет активно занимается защитой природы. В фильме она рассказывает, как для одной из своих акций она обратилась лично к Владимиру Путину.

— Я написала ему и попросила запретить импорт продуктов, которые делают из тюлене й, — вспоминает актриса. — Одна из моих главных целей ­— остановить тюлений промысел в Канаде. Так что отмена импорта таких товаров могла бы нам очень помочь. И вы не поверите, он действительно это сделал.

Есть среди друзей актрисы и журналисты-расследователи. Среди них — основатель Wikileaks Джулиан Ассанж.

— Я познакомилась с Ассанжем через мою хорошую подругу Вивьен Вествуд, — рассказывает Пэм. — Каждый раз, когда я была в Лондоне, мы с ним встречались и разговаривали по четыре часа. Я считаю, что он замечательный человек, он верит в правосудие и честность.

Что можно сделать с пылесосом

Когда Памела родилась, ее маме и папе было по 17 и 19 лет. Эмоции у молодых людей били через край: оскорбления и драки мгновенно сменялись признаниями в любви и примирениями. Обстановка в доме была напряженная.

— Однажды мама пылесосила во время хоккейного матча, — говорит Пэм. — В какой-то момент папа схватил пылесос и вышвырнул его из дома, он пролетел прямо над головой мамы. Никакой уборки, когда показывают хоккей!

Я пожелала ей смерти Фото: Netflix

Из-за постоянных конфликтов родителей юная Памела начала присматривать за своим братом, чтобы тот не попадал под горячую руку отца.



— Нам приходилось уходить из дома и ждать, пока родители не прекратят кричать друг на друга. Когда всё затихало, мы возвращались домой, а в это время они уже лежали на столе и целовались за закрытой дверью. «Ну, это уже лучше!» ­— думали мы про себя.

Пыталась убить свою няню

Помимо напряженной обстановки дома, Памела пережила несколько эпизодов сексуального насилия. Например, одна из ее сиделок домогалась ее в течение четырех лет подряд. Памеле было так тяжело, что она даже пыталась убить обидчицу .

— Родители считали, что она очень хорошая, потому что она часто приносила нам подарки, — с горечью вспоминает Пэм. — На самом деле, она меня домогалась! Я даже пыталась убить ее — воткнуть ручку ей в сердце. Как-то я пожелала ей смерти — и она умерла в аварии на следующий день! Я была уверена, что убила ее силой мысли или магическими способностями. Я считала, что была виновата в ее гибели . Так что я держала домогательства в секрете.

По словам Памелы, это был не последний случай сексуальной агрессии. Она утверждает, что 25-летний мужчина изнасиловал ее, когда ей было всего 12 лет.

— Моя подруга влюбилась в парня, который был сильно старше нас. Мы поехали к нему домой, и они уединились на втором этаже. В это время я играла с его другом в настольные игры. Через некоторое время он сказал, что мне нужно сделать «массаж». После мне казалось, что у меня на лбу высечена надпись: «у меня был секс».

Как вспоминает актриса, из-за этого случая у нее появилось много комплексов. Она не стала рассказывать о случившемся маме и близким, чтобы их не расстраивать. После этого эпизода Памела стала стесняться себя и ненавидеть собственное тело. Однако ей удалось побороть комплексы — после первой фотосессии для журнала Playboy в 1989 году.

Памела Андерсон Звезде сериала «Спасатели Малибу» и одному из главных секс-символов конца ХХ века, канадской фотомодели и актрисе Памеле Андерсон исполняется 1 июля 51 год. Портал iz.ru посвящает имениннице специальную галерею Фото: GTG Entertainment Памела Андерсон Памела родилась в Ледисмите, Британская Колумбия, в небогатой семье. Ее предки по отцовской линии родом из Финляндии, а по материнской — из России Фото: Getty Images/WireImage/Jim Smeal Памела Андерсон С 1989 по 2016 год Памела Андерсон появилась на 14 обложках Playboy (не считая региональных изданий) — это абсолютный рекорд в истории журнала Фото: Global Look Press/ZUMA Памела Андерсон Памела Андерсон снялась в 21 художественном фильме, включая «Очень страшное кино 3» и отечественную комедию «Что творят мужчины 2» Фото: Global Look Press/FilmStills.net Памела Андерсон За главную роль в боевике «Не называй меня малышкой» Памела номинировалась на две «Золотые малины», но получила лишь одну Фото: TASS/DPA Памела Андерсон Андерсон много занимается благотворительностью, в частности, в области предотвращения заболеваемости СПИДом Фото: Global Look Press/face to face/Augustin Памела Андерсон В комедии «Блондинка и блондинка» Памела Андерсон появилась на экране в компании Дениз Ричардс Фото: Global Look Press Памела Андерсон В 2002 году актриса сообщила, что была инфицирована гепатитом С при нанесении татуировки. Благодаря передовым методам терапии ее удалось вылечить Фото: Global Look Press/PLANET PHOTOS Памела Андерсон Памела Андерсон — веганка и защитница окружающей среды. Она несколько раз бывала в России с программами защиты китов и других редких животных Фото: TASS/AFF/Chase Rollins Памела Андерсон Памела трижды была замужем (за барабанщиком Motley Crue Томми Ли, певцом Кидом Роком и профессиональным игроком в покер Риком Саломоном). С 2017 года она встречается с французским футболистом Адилем Рами, который моложе ее на 19 лет Фото: TASS/Lionel Hahn

Плейбой прятался под Дональдом Даком

Впервые Памела познакомилась с «Плейбоем» дома: папа прятал журнал для взрослых под стопкой комиков про Дональда Дака. «Какие же эти девушки красивые! Почему я не могу выглядеть так же?» — подумала будущая актриса. Наконец, ее желание сбылось­ — Пэм пригласили на фотосессию, после которой она украсила обложку журнала.

ё Фото: Global Look Press/Jonathan Alcorn

— Поместье Playboy выглядело, как замок. Когда я впервые пришла на фотосессию, то очень стеснялась. Все мои комплексы были для меня тюрьмой. Я должна была вырваться на свободу! После первого снимка ощущения были такие, будто бы я прыгаю с моста, но потом мне стало легче. А через неделю меня было не остановить — я всё время пыталась выбежать на улицу голышом.

Экспресс-свадьба в шортах и бикини

В 1994 году уже успешная фотомодель познакомилась в ночном клубе с рок-музыкантом Томми Ли, барабанщиком Mötley Crüe. Пообщавшись всего четыре дня, пара решила пожениться. Свадьба прошла в неформальной обстановке: прямо на пляже. А гостями на свадьбе стали посетители ночного клуба.

— Он сделал мне предложение, надев мне на руку кольцо в виде черепа. Его он, кстати, отнял у своего друга. Подругой невесты на свадьбе стала случайная девушка, которую я встретила в ночном клубе. Вместо свадебного платья на мне было бикини, а он ­— в шортах для серфинга . Тогда мне казалось, что я самая удачливая девушка на всей Земле.

Я пожелала ей смерти Рок-звезда Томми Ли в суде Малибу, 27 февраля 1998 года Фото: AP Photo/Nick Ut

Отношения продлились недолго­ — пара развелась в 1998 году. За это время Томми Ли даже попал в тюрьму на полгода за то, что напал на Памелу. Несмотря на трудности в отношениях, актриса вспоминает своего первого мужа с теплотой.

Конечно, фанаты Пэм ждали от фильма неожиданных признаний по поводу знаменитой пластической операции по увеличению груди, но актриса, вероятно, считает, что эта тема давно себя исчерпала, так что на этот счет ничего нового из дока Netflix мы не узнаем.