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Памела Андерсон вышла замуж за телохранителя

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Канадско-американская актриса и модель Памела Андерсон вышла замуж в шестой раз. Ее избранником стал телохранитель Дэн Хейхерст. Об этом в четверг, 28 января, сообщает газета The Daily Mail.

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По словам 53-летней актрисы, закрытая и скромная церемония состоялась в канун Рождества в канадском поместье Андерсон.

С будущим мужем она познакомилась год назад, когда Хейхерст работал строителем и занимался ремонтом семейного владения актрисы на острове Ванкувер. 25 лет назад Андерсон приобрела поместье у своих бабушки и дедушки. Когда-то там поженились ее родители, а теперь и она сама вышла замуж.

«Я именно там, где мне нужно быть, — в объятиях человека, который меня искренне любит», — заявила актриса.

Памела Андерсон родилась и выросла в Ледисмите — рыбацком городке на острове Ванкувер. Позднее журнал Playboy перевез ее в Лос-Анджелес, отмечает телеканал «360». Известность к ней пришла после участия в сериале «Спасатели Малибу», который выходил с 1989 до 1999 год, напоминает «Газета.ру».

Ранее в январе американский актер и певец Джастин Тимберлейк признался, что в 2020 году стал отцом во второй раз. Певец в беседе с телеведущей Эллен Дедженерес рассказал, что в июле прошлого года у него родился сын. Они с супругой — актрисой Джессикой Бил — решили дать ему имя Финеас.

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