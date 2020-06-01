Памела Андерсон рассказала о попытках надеть свой купальник из «Спасателей Малибу»

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон призналась, что до сих пор хранит купальник, в котором снималась в телесериале «Спасатели Малибу» в 1990-х годах. Об этом она рассказала в интервью телеканалу Fox News.

По словам 52-летней актрисы, фирменный красный купальник с высокими прорезями для ног всё еще подходит ей по размеру спустя 23 года после съемок.

«Он (купальник) лежит в верхнем ящике моего комода! И он до сих пор мне как раз. Я иногда надеваю его, чтобы повеселить друзей», — призналась Андерсон.

В феврале сообщалось, что Памела Андерсон рассталась с продюсером фильма «Звезда родилась» Джоном Питерсом. Их брак продлился 12 дней.