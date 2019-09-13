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Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

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Фото: Instagram/Sports Performance Coach (@alaska_peak_performance)
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На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника. Об этом 13 сентября сообщает The Sun.

17-летняя спортсменка первой финишировала на дистанции 100 м вольным стилем, но судьи аннулировали ее результат, поскольку на девушке был надет «недостаточно скрывающий ягодицы» купальник, пишет «Федеральное агентство новостей».

Отмечается, что в американском штате Аляска действует правило, которое регулирует размер купальника. По словам пловчихи, она подвернула плавательный костюм ниже спины, поскольку в нем было неудобно выступать. По словам тренера юной спортсменки Лорен Лангфорд, Уиллис была очень расстроена из-за дисквалификации.

Организаторов соревнований уже обвинил в сексизме и расизме, потому что Уиллис была единственной представительницей смешанной расы, пишет REGNUM.

11 сентября сообщалось, что теннисиста в Бразилии Диего Матоса пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи.

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