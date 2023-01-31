В Ужгороде переименуют 11 улиц в рамках «дерусификации»

Ужгородский городской совет поддержал инициативу о переименовании 11 улиц города, названия которых связаны с Россией и Советским Союзом. Об этом сообщается на сайте горсовета во вторник, 31 января.

«За переименование 11 улиц в Ужгороде проголосовали сегодня депутаты на сессии городского совета», — написано в сообщении.

Так, улице Петра Багратиона присвоят имя Георгия Нарбута, улице Александра Бородина — Павла Чубинского, улице Николая Вавилова — Николая Аркаса.

Улица Юрия Гагарина будет переименована в улицу Карпатской Украины, а Осетинская — в улицу Пластовую.

Отмечается также, что депутаты не поддержали переименование 4 улиц: Олега Кошевого (на Профессора Чучки), Степана Разина (на Павла Бедзира), Петра Чайковского (на Вилмоша Папа), Валерия Чкалова (на Евгения Чикаленко).

До этого, 25 января, депутаты Луцкого городского совета переименовали 17 улиц города, названия которых связаны с Россией и СССР. Отмечается, что смена названий коснулась улиц, которые, в частности, носили имена ученого-химика Дмитрия Менделеева, физика Игоря Курчатова, математика Николая Лобачевского, писателя Владимира Короленко и художника Ивана Шишкина.

Ранее, 4 января, в Верховную раду Украины направили законопроект, направленный на дерусификацию, который должен узаконить борьбу с «сотнями названий улиц Пушкина» и уменьшить влияние российских нарративов. Согласно данному документу, украинские власти получат возможность в оперативном порядке переименовывать улицы с русскими названиями, а также сносить памятники каким-либо российским деятелям.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.