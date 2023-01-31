Аналитик предрек конец гегемонии США при отказе от доллара в мире

Гегемония США постепенно уходит в историю, но продолжение этого процесса зависит от действий нефтедобывающих стран. Такое мнение выразил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с «Известиями» во вторник, 31 января.

Так он прокомментировал прогноз Пола Крейга Робертса, сотрудника Белого дома при администрации Рональда Рейгана, который заявил, что отказ ведущих экономик мира вроде Саудовской Аравии от нефтедоллара может привести к катастрофе в США.

«Многие страны начали искать способы ухода от использования доллара США после того, как Вашингтон начал угрожать конфискацией активов России. Мир разделился: дружественные нам страны предлагают возможность оплаты товаров в валютах, отличных от американской. В то же время союзники США продолжают использовать доллар, но его доля в мировых расчетах и резервах неукоснительно падает», — указал Антонов.

По его словам, ситуация в экономике меняется, но это небыстрый процесс.

«Номинированная биржевая цена на сырье остается в долларах, США процветают, пока крупные страны постепенно выходят из американских облигаций. Можно с уверенностью сказать, что гегемония США постепенно уходит в историю, но это зависит от нефтедобывающих стран: они должны продолжать повышать ликвидность на своих рынках», — резюмировал эксперт.

Соответствующий прогноз экс-сотрудник Белого дома опубликовал накануне. По его мнению, если Саудовская Аравия действительно откажется от нефтедоллара, США грозят огромная инфляция и высокие процентные ставки, которые нужны для финансирования дефицита бюджета.

Автор пояснил, что в последние годы Вашингтон стал часто злоупотреблять ролью доллара как резервной валюты практикой санкций и конфискации активов. В результате многие страны в интересах собственной же безопасности стали активнее регулировать свои торговые дисбалансы в собственных же валютах. Это дает им независимость от потенциальных угроз и наказаний со стороны США.

18 января министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед аль-Джадаан заявил, что страна готова проводить расчеты за поставки нефти в валютах, отличных от доллара США.