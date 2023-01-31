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В ЛНР сообщили о дилемме ВСУ между сдачей Артемовска или Часова Яра
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В ЛНР сообщили о дилемме ВСУ между сдачей Артемовска или Часова Яра

Подполковник НМ ЛНР в отставке Марочко заявил о выборе Киева между сдачей Артемовска или Часова Яра
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Edgar Gutiarrez
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Освобождение Артемовска (укр. название — Бахмут) российскими войсками неизбежно, однако украинская сторона продолжает сопротивляться и перебрасывать ресурсы из города Часов Яр. Об этом 31 января заявил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

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«У них (украинских боевиков. — Ред.) сейчас дилемма: либо всё-таки оставить Артемовск, либо подбрасывать всё больше сил в данный населенный пункт, но тем самым обескровливая Часов Яр. Так что довольно невыгодная ситуация у украинского командования», — объяснил он в эфире телеканала «Россия 24».

Марочко также рассказал о важности Часова Яра. По его словам, в городе много складов, лечебных учреждений и хорошая военная инфраструктура. Населенный пункт же находится всего в 15 км к западу от Артемовска.

Говоря о ситуации в городе Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР), эксперт заявил, что он может быть освобожден раньше Артемовска. Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили город 1 октября.

Ранее 31 января российские войска взяли под контроль населенный пункт Благодатное в ДНР. В Минобороны также рассказали, что в районах населенных пунктов Угледар и Катериновка ДНР были уничтожены два склада с артиллерийскими боеприпасами ВСУ.

29 января президент Украины Владимир Зеленский назвал тяжелым положение ВСУ на артемовском и угледарском направлениях в ДНР. Он отметил, что там сохраняется высокая интенсивность атак.

27 января сообщалось, что ВСУ несут потери уже на подступах к Артемовску. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов подчеркнул, что почти все маршруты продвижения для противника уже перекрыты.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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