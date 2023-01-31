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Корабли Северного флота спасли француза с тонущей в океане яхты

Минобороны РФ: отряд боевых кораблей во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» спас гражданина Франции с яхты, тонущей в Атлантическом океане
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Отряд боевых кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» спас гражданина Франции с яхты, потерпевшей бедствие в Атлантическом океане. Об этом сообщается в Telegram-канале российского Министерства обороны во вторник, 31 января.

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«Экипаж среднего танкера «Кама» из состава отряда боевых кораблей Северного флота, выполняющего задачи дальнего похода в центральной части Атлантического океана, принял аварийный сигнал с терпящей бедствие яхты. Для оказания помощи экипажу танкер отклонился от маршрута движения и направился в район аварии», — говорится в сообщении.

По прибытии на место на яхту высадилась досмотровая группа, которая подняла на борт российского танкера одного человека с личными вещами и его собаку.

Уточнятся, что спасенным оказался гражданин Франции Лукас Монтеу, совершавший одиночное плавание в Атлантике. Он рассказал, что во время шторма на его яхте сломалось рулевое устройство и началось поступление воды, после чего он послал сигнал бедствия. Француз будет доставлен в ближайший порт.

За профессиональные действия при оказании помощи походный штаб отряда боевых кораблей Северного флота поблагодарил главнокомандующий Военно-Морским флотом РФ адмирал Николай Евменов.

Ранее, 25 января, в западной части Атлантики фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», в соответствии с учебной обстановкой, отработал организацию ракетного удара гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели, имитирующей находящейся на удалении корабль условного противника.

На следующий день заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что экипаж «Адмирала Горшкова» работает профессионально и беспокоиться о его ракетах «Циркон» безосновательно.

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» — современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. Корабль, вооруженный «Цирконами», способен наносить точечные мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. Особенностью гиперзвуковых ракет «Циркон» является возможность гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО.

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