OnlyFans запретил доступ к своему сайту для россиян

Сервис OnlyFans 31 января ограничил доступ к ресурсу пользователям из России. При этом юзеры отмечают, что при включенном VPN сайт по-прежнему открывается.

При попытке входа на OnlyFans с территории РФ пользователи сталкиваются с ошибкой 403. Этот код означает, что доступ к интернет-ресурсу был ограничен его владельцем.

Еще 28 февраля 2022 года из-за спецоперации по защите Донбасса OnlyFans присоединился к бойкоту против России и Белоруссии — моделям из этих стран заморозили доступ к счетам, а пользователи потеряли возможность подписываться на их аккаунты или продлевать подписку.

OnlyFans — это сервис для размещения контента с платной подпиской для доступа. Платформа стала популярна из-за моделей, публикующих контент для взрослых.

25 января некоторые российские пользователи Apple испытали проблемы при попытке входа в магазин приложений. На экране появлялась надпись «Сбой подключения к App Store». Сайт магазина приложений также был недоступен.

Кроме того, на территории страны перестали открываться сервисы AppleMusic и AppleTV. Однако через несколько часов проблема была устранена.