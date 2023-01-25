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Магазин App Store вновь стал доступен в России после сбоя

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Магазин приложений App Store на операционной системе iOS вновь стал доступен для российских пользователей после получасовых перебоев.

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Ранее в среду, 25 января, некоторые пользователи испытали проблемы при попытке входа в магазин приложений. На экране появлялась надпись «Сбой подключения к App Store». Сайт магазина приложений также был недоступен.

Также на территории страны перестали открываться сервисы AppStore, AppleMusic и AppleTV, отмечает «Ридус».

Чаще всего проблемы отмечали пользователи в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Уфе, Воронеже, Челябинске, Казани, а также Екатеринбурге и Владивостоке, уточняет сайт kp.ru.

Между тем, в соцсетях отмечали, что с VPN магазин приложений работал нормально, пишет RT.

Кроме того, ряд пользователей из России не могли открыть мобильное приложение Steam на устройствах Android. Телеканал «Звезда» сообщает также о сложностях в работе с Sony Playstation, Steam, Epic Games Store и ряда других.

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