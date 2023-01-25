Российские пользователи сообщили о проблемах в работе App Store

В России наблюдаются массовые проблемы с работой магазина приложений App Store. Об этом 25 января сообщают пользователи.

Об остановке работы сервиса заявили некоторые пользователи «ВКонтакте», Twitter, аналогичные сообщения появились и в различных Telegram-каналах.

В публикациях пользователи делятся скриншотами, на которых видна надпись «Сбой подключения к App Store». Сайт магазина приложений также недоступен.

При этом в соцсетях отмечают, что с VPN магазин приложений работает нормально.

Кроме того, отмечаются проблемы в работе игрового сервиса Steam.

17 января Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала компанию Apple почти на 1,2 млрд рублей за навязывание использования ее платежного инструмента в приложениях российских разработчиков. Компания требовала от разработчиков удалять ссылки на свои ресурсы и настраивать функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты.