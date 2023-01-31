Эксперты назвали выросшие в цене больше других марки авто с пробегом

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в России выросла на 35% — с 1,3 до 1,8 млн рублей. Об этом 31 января говорится в релизе портала «Авто.ру», поступившем «Известиям».

По данным автоэкспертов, машины, которым не более пяти лет, стали дороже на 44%. Сильнее всех из отечественных авто прибавил в цене «УАЗ Патриот» — почти в полтора раза или на 450 тыс. рублей.

Машины возрастом от шести до 10 лет подорожали на 31% — с 1,3 млн до 1,7 млн рублей. Теперь Lada Niva обойдется в среднем на 29% или 120 тыс. рублей дороже, чем в январе прошлого года.

Рекордный рост в денежном эквиваленте наблюдается среди премиум-автомобилей: Lexus LX стал стоить больше на 1,1 млн рублей. Существенно подорожал внедорожник Toyota Land Cruiser 200 — на 700 тыс. рублей.

Подержанные автомобили возрастом 11–15 лет сейчас в среднем стоят 863,5 тыс. рублей — на 32,6% больше, чем в январе 2022 года. В рублевом эквиваленте наиболее высокий рост цены наблюдается тоже в премиум-сегменте.

«Мы проанализировали объявления о продаже автомобилей с пробегом разных возрастов и увидели, что наиболее значительный рост в цене показали «свежие» машины, которым не больше пяти лет», — отметил руководитель группы исследований и клиентской аналитики «Авто.ру» Алексей Муханов.

По его словам, этот сегмент традиционно пользуется высоким спросом среди автолюбителей. Кроме того, на рынке возник дефицит некоторых моделей, которые почти невозможно найти среди новых, а вот среди подержанных — реально.

«Помимо этого, увеличилось предложение подержанных машин, привезенных из-за границы. Поскольку среди них немало дорогих, из высоких ценовых сегментов, средняя стоимость автомобилей с пробегом в целом выросла», — заключил специалист.

Проанализированные экспертами объявления были размещены на портале «Авто.ру» в январе и декабре 2022 года, а также с 1 по 15 января 2023 года.

Ранее, 23 января, сообщалось, что в 2022 году 57% автолюбителей в России приобрели автомобиль с пробегом стоимостью не более 500 тыс. рублей. 27% уложились в бюджет от 500 тыс. до 1 млн рублей, 12% — от 1 млн до 2 млн рублей, а 4% перешли порог в 2 млн рублей.

В начале января стало известно, что по итогам декабря 2022 года в России было куплено 56 745 новых легковых автомобилей, что на 10% больше, чем в ноябре прошедшего года.