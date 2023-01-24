Россиянам рассказали об оптимальных вариантах покупки автомобилей

Существует несколько возможных сценариев покупки автомобиля в условиях ограниченного выбора на рынке: приобретение новой машины российского производства, иностранной через параллельный импорт или автомобиля с пробегом. Сотрудник кафедры управления транспортными комплексами Государственного университета управления (ГУУ) Артем Меренков рассказал во вторник, 24 января, о том, как выбрать оптимальный вариант.

Автоксперт отметил, что в предыдущие 30 лет объем рынка новых автомобилей в России колебался вокруг отметки 1,7 млн штук в год, а по итогам прошлого года было реализовано 626,3 тыс. единиц техники в сегменте легковых автотранспортных средств. По его словам, из 60 автомобильных брендов на российском рынке остались 14.

В последние годы было выгодно приобретать только автомобили, произведенные внутри страны. Популярностью пользовались корейские, немецкие и французские марки, однако на сегодняшний день структура рынка новых автомобилей полностью изменилась.

«Наполнение рынка новыми автомобилями происходит за счет собственного производства, это отечественные марки, а также представители КНР — 74% от всего рынка. А цены снова выросли. На сегодня, по данным агентства «Автостат», средний чек составляет 2,33 млн рублей для новых автомобилей и 0,89 млн для автомобилей с пробегом», — сказал Меренков в беседе с Lenta.Ru.

Он добавил, что на сегодняшний день существует несколько сценариев покупки новой машины в условиях дефицита. Первый предполагает покупку нового автомобиля, произведенного в России. Специалист отметил, что при достаточно высокой стоимости выходом может стать автокредит или льготные программы Минпромторга.

«Плюсами является официальная гарантия, чувство покупки нового автомобиля. Минус — ценник. В средне- и долгосрочной перспективе предложение в рамках данного направления будет расширяться», — убежден специалист.

Второй сценарий предполагает покупку нового автомобиля через параллельный импорт. Основными импортерами являются Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Китай, ОАЭ и Южная Корея. Автоэксперт отметил, что покупка праворульных автомобилей с пробегом, традиционно импортируемых из Японии, является еще одним вариантом приобретения машины. Это оптимальный сценарий с точки зрения соотношения цены и качества.

Четвертый сценарий — покупка автомобиля с пробегом. В прошлом году этот рынок вырос на 14%.

«Здесь есть возможность приобрести автомобиль по умеренной цене. Минусом является история автомобиля и связанные с этим риски. На сегодняшний день есть возможность приобрести пробеговый автомобиль с гарантией на ремонт», — уточнил автоэксперт.

К последнему варианту Меренков отнес отказ от владения личным автомобилем в пользу таких систем общественного транспорта, как такси и каршеринг. По его словам, с каждым годом общественный транспорт развивается, и в Москве 64% поездок осуществляется именно в таком формате.

Накануне сообщалось, что в 2022 году 57% автолюбителей в России приобрели автомобиль с пробегом стоимостью не более 500 тыс. рублей. 27% уложились в бюджет от 500 тыс. до 1 млн рублей, 12% — от 1 до 2 млн рублей, а 4% перешли порог в 2 млн рублей, передает RT.

Ранее, 9 января, сообщалось, что по итогам декабря 2022 года в России было куплено 56 745 новых легковых автомобилей, что на 10% больше, чем в ноябре прошедшего года.

По подсчетам экспертов, свыше 70% всех купленных в декабре 2022 года новых машин пришлось на российские и китайские бренды. В марочном рейтинге лидировала отечественная Lada, результат которой в декабре составил 19 677 экземпляров. Далее положились китайские марки: Chery (7815 авто), Geely (4483 машины) и Haval (4406 штук). Замкнула топ-5 корейская Kia (3532 машины). Показатели остальных брендов составили менее 3 тыс. автомобилей.