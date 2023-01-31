Путин назначил Евгения Аношина помощником секретаря Совбеза России

Президент России Владимир Путин назначил Евгения Аношина помощником секретаря Совета Безопасности РФ. Соответствующий указ опубликован 31 января на официальном портале правовой информации.

«Назначить Аношина Евгения Алексеевича помощником секретаря Совета Безопасности РФ», — говорится в документе.

Ранее Аношин являлся пресс-секретарем аппарата Совбеза.

20 января Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Алексея Павлова. Он занимал этот пост с 2009 года. В аппарате Совбеза пояснили, что освобождение Павлова связано с переходом на другую работу.

Должность секретаря Совета безопасности России занимает Николай Патрушев.