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Общество
Путин назначил Евгения Аношина помощником секретаря Совбеза России

Путин назначил Евгения Аношина помощником секретаря Совбеза России

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Президент России Владимир Путин назначил Евгения Аношина помощником секретаря Совета Безопасности РФ. Соответствующий указ опубликован 31 января на официальном портале правовой информации.

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«Назначить Аношина Евгения Алексеевича помощником секретаря Совета Безопасности РФ», — говорится в документе.

Ранее Аношин являлся пресс-секретарем аппарата Совбеза.

20 января Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Алексея Павлова. Он занимал этот пост с 2009 года. В аппарате Совбеза пояснили, что освобождение Павлова связано с переходом на другую работу.

Должность секретаря Совета безопасности России занимает Николай Патрушев.

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