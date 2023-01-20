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Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Павлова

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Помощник секретаря Совета безопасности РФ Алексей Павлов освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ 20 января подписал президент РФ Владимир Путин.

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Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Павлов работал помощником секретаря Совета безопасности РФ с 19 марта 2009 года. До этого с 1996 года он занимал различные должности в ФСБ России.

Алексей Павлов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, пояснили ТАСС в аппарате Совбеза.

Ранее, 22 ноября 2022 года Зарина Догузова впервые прокомментировала свое увольнение с поста главы Ростуризма и упразднение ведомства. Она отметила, что работа была для нее ярким и динамичным временем, с полным погружением 24/7. За 3,5 года команда Ростуризма сделала немало проектов, в частности, реализовав комплекс мер для поддержки бизнеса и туристов, указала она.

20 октября 2022 года президент России подписал указ об упразднении Ростуризма. Согласно документу, функции ведомства переданы Министерству экономического развития. Позже премьер-министр Михаил Мишустин распорядился окончательно упразднить Ростуризм до 15 марта 2023 года.

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