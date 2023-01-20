Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Павлова

Помощник секретаря Совета безопасности РФ Алексей Павлов освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ 20 января подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Павлов работал помощником секретаря Совета безопасности РФ с 19 марта 2009 года. До этого с 1996 года он занимал различные должности в ФСБ России.

Алексей Павлов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, пояснили ТАСС в аппарате Совбеза.

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