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Догузова впервые прокомментировала свое увольнение и упразднение Ростуризма

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Зарина Догузова 22 ноября впервые прокомментировала свое увольнение с поста главы Ростуризма и упразднение ведомства.

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«Мой период работы в Ростуризме — это сложное, полное вызовов и нестандартных решений, но в то же время яркое и динамичное время, с полным погружением в работу 24/7», — написала она в Telegram-канале.

Она отметила, что за 3,5 года команда Ростуризма сделала немало проектов. Кроме того, реализован комплекс мер для поддержки бизнеса и туристов.

«Очень важно, что туризм и гостеприимство признаны всеми стратегической отраслью экономики и значимой частью общественной жизни», — добавила Догузова.

Ранее в этот же день в пресс-службе правительства сообщили, что Догузова освобождена от должности главы Ростуризма. Ей предложили войти в экспертный совет при кабмине.

Сама же Догузова в посте о дальнейших планах высказалась неопределенно. «Насчет моих дальнейших планов могу сказать точно: как и прежде, буду стараться быть максимально полезной своей стране. Не прощаюсь и остаюсь на связи», — написала она.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Согласно документу, функции ведомства будут переданы Министерству экономического развития.

Позже премьер-министр Михаил Мишустин распорядился окончательно упразднить Ростуризм до 15 марта 2023 года.

В ноябре почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько сообщил, что Догузовой предложили пост замминистра экономического развития России, однако она отказалась.

Ростуризм был образован 18 ноября 2004 года из преобразованного Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму. С 5 июня 2020 года агентство находилось в прямом подчинении правительства России. Догузова возглавляла Ростуризм с февраля 2019 года.

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