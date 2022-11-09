Догузова отказалась от должности замминистра Минэкономразвития
Глава ликвидируемого Ростуризма Зарина Догузова отказалась занять должность замминистра экономического развития, подтвердил «РИА Новости» почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.
«Насколько мне известно, она отказалась от должности замминистра», — сказал Шпилько.
Он выразил надежду, что Догузова и ее команда продолжат работать в сфере туризма.
Информацию об отказе Догузовой от должности также подтвердил источник в отрасли.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Согласно документу, функции ведомства будут переданы Министерству экономического развития.
Позже премьер-министр Михаил Мишустин распорядился окончательно упразднить Ростуризм до 15 марта 2023 года.
Ростуризм был образован 18 ноября 2004 года из преобразованного Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму. С 5 июня 2020 года агентство находилось в прямом подчинении правительства России. С февраля 2019 года Ростуризм возглавляла Зарина Догузова.