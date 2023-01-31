Путин внес изменения в порядок установления уровней террористической опасности
Президент России Владимир Путин внес изменения в указ о порядке установления уровней террористической опасности. Документ опубликован 31 января на официальном портале правовой информации.
«Внести в указ президента РФ от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», и в Порядок установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства, изменения», — говорится в указе.
Документ содержит уточнение отдельных формулировок указа от 2012 года, касающийся сроков и характера установления уровней террористической опасности.
Ранее, 11 января, в Севастополе продлили действие «желтого» уровня террористической опасности. Впервые его ввели в городе 31 июля 2022 года. Тогда была совершена атака на штаб Черноморского флота РФ. Режим неоднократно продлевали.
Новость дополняется