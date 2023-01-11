В Севастополе продлили «желтый» уровень террористической опасности

Действие «желтого» уровня террористической опасности продлили в Севастополе. Об этом правительство города сообщило в среду, 11 января.

«Установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 11 января 2023 года сроком на 15 суток до 18:00 26 января», — говорится в тексте.

Ранее, 5 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о продлении в регионе «желтого» уровня террористической опасности до 20 января, передает RT.

Впервые «желтый» уровень террористической опасности в городе ввели 31 июля 2022 года. Тогда была совершена атака на штаб Черноморского флота РФ. Режим неоднократно продлевали.

«Желтый» уровень подразумевает под собой усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, повышенную охрану стратегических объектов.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».