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Водителей предупредили о последствиях подкрашивания стертых номерных знаков

Верховный суд лишил автовладельца водительского удостоверения за подкрашенный номер
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Подкрашивание затертых и уже плохо распознающихся букв и цифр в регистрационном знаке авто может обернуться для водителя лишением прав или даже уголовным делом, даже если он действовал из благих побуждений.

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Согласно ст. 12.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за нечитаемые номерные знаки предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Некоторые водители, чтобы не тратить деньги на их реставрацию в мастерских, делают это самостоятельно. Например, с помощью обычного черного маркера или краски.

Однако российский закон не примет такую работу, а признает автолюбителя в использовании подложных номерных знаков. С такой же историей столкнулся житель Волгограда Андреев, его историю рассказала 29 января «Российская газета».

Мужчина так же подкрасил номерной знак, чтобы цифры и буквы были ярче. Таким образом, он хотел избежать штрафа в 500 рублей. В итоге автолюбитель остался без 30 тыс. рублей и водительских прав. В использовании подложных номеров его обвинил районный суд в Волгограде. Не помог и 8-й кассационный суд, куда обвиняемый обратился с апелляцией.

Как пояснил Верховный суд, механическое удаление символов, их подчистка или подкраска на номерных знаках вносит в них изменения. Такой государственный регистрационный номер уже считается подложным.

Это следует из п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 2019 г. № 20 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных гл. 12 КоАП РФ».

16 января стало известно, что в 2023 году в России введут новые штрафы для автомобилистов за неисправности в авто. Соответствующий проект будет направлен для рассмотрения в Госдуму. В случае его утверждения автомобилистам будут выписывать штрафы за использование летней резины в зимний период, а также шипованной резины в летний период. Сумма взыскания составит 500 рублей.

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