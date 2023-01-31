Водителей предупредили о последствиях подкрашивания стертых номерных знаков

Подкрашивание затертых и уже плохо распознающихся букв и цифр в регистрационном знаке авто может обернуться для водителя лишением прав или даже уголовным делом, даже если он действовал из благих побуждений.

Согласно ст. 12.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за нечитаемые номерные знаки предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Некоторые водители, чтобы не тратить деньги на их реставрацию в мастерских, делают это самостоятельно. Например, с помощью обычного черного маркера или краски.

Однако российский закон не примет такую работу, а признает автолюбителя в использовании подложных номерных знаков. С такой же историей столкнулся житель Волгограда Андреев, его историю рассказала 29 января «Российская газета».

Мужчина так же подкрасил номерной знак, чтобы цифры и буквы были ярче. Таким образом, он хотел избежать штрафа в 500 рублей. В итоге автолюбитель остался без 30 тыс. рублей и водительских прав. В использовании подложных номеров его обвинил районный суд в Волгограде. Не помог и 8-й кассационный суд, куда обвиняемый обратился с апелляцией.

Как пояснил Верховный суд, механическое удаление символов, их подчистка или подкраска на номерных знаках вносит в них изменения. Такой государственный регистрационный номер уже считается подложным.

Это следует из п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 2019 г. № 20 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных гл. 12 КоАП РФ».

16 января стало известно, что в 2023 году в России введут новые штрафы для автомобилистов за неисправности в авто. Соответствующий проект будет направлен для рассмотрения в Госдуму. В случае его утверждения автомобилистам будут выписывать штрафы за использование летней резины в зимний период, а также шипованной резины в летний период. Сумма взыскания составит 500 рублей.