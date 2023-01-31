В Кремле не подтвердили слухи о планах переименовать Волгоград в Сталинград

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 31 января, не подтвердил слухи о планах переименовать Волгоград в Сталинград.

«Не могу такого подтвердить», — сказал Песков.

Также он рассказал о планах президента Владимира Путина посетить город. Однодневный визит главы государства ожидается в четверг, 2 февраля.

«Это будет поездка, которая будет посвящена 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве. Это святая дата для всей нашей страны, это святая дата для волгоградцев. И, собственно, там будет ряд мемориальных мероприятий, будет наверняка общение с людьми. Это мы расскажем, надеюсь, покажем. Наверняка будет общение и с главой региона», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в этот день мэрия Волгограда сообщила, что на всех основных въездах в город дорожные знаки «Волгоград» временно заменены на знаки «Сталинград». Там уточнили, что знаки установлены на въездах в город по ул. Исторической, ш. Авиаторов, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Неждановой, на 3-й Продольной магистрали, а также по ул. Н. Отрады. Также такой знак появится на въезде со стороны моста через Волгу.

Решение о временном переименовании в Сталинград на 10 дней в году было принято волгоградской городской думой в 2013 году. В частности, это происходит 2 февраля — в День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

1 и 2 февраля в 2023 году для жителей Волгоградской области будут выходными. Власти запланировали проведение в регионе около 250 праздничных мероприятий.

Сталинградская битва длилась с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года, она считается переломным моментом Великой Отечественной войны. В сражении участвовало более 2 млн человек.