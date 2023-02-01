Работа по займу: спрос бизнеса на подключение рассрочек вырос на 40%

Ритейл активно подключает рассрочки и POS-кредиты: за прошедший год спрос на эту услугу вырос на 40%, сообщили в «Тинькофф Кредит Брокере» (данные есть у «Известий»). Там пояснили: это связано со снижением потребительской активности, что побудило бизнес искать новые инструменты для поддержания продаж. Участники рынка подтвердили тенденцию: отложенная оплата поддерживает россиян в условиях сокращения реальных доходов.

Оплата ждет

Количество компаний, подключивших услуги рассрочки и POS-кредитования для покупателей в «Тинькофф Кредит Брокере» в 2022 году, оказалось на 40% выше по сравнению с 2021-м. Это видно по результатам компании. Уточняется, что всего партнерами сервиса стали уже более 140 тыс. бизнесов. Объем выданных рассрочек и POS-кредитов за прошедший год также увеличился: показатель вырос на 7,5% по сравнению с 2021-м и составил 57 млрд рублей.

Повышенный интерес к подключению услуг рассрочки связан со снижением потребительской активности в 2022 году, что побудило бизнес искать новые инструменты для поддержания уровня продаж, объяснил руководитель «Тинькофф Кредит Брокера» Максим Зайцев. Он подчеркнул, что одним из таких инструментов стала растянутая во времени оплата. Предложение рассрочки или POS-кредита увеличивает средний чек бизнеса в среднем на 40%. В итоге повышенный интерес ритейла на подключение таких услуг позволил в 2022 году поддержать общие объемы выдач на уровне 2021-го, заключил эксперт.

Основной рост объема выдач рассрочек и POS-кредитов в 2022 году пришелся на онлайн-сегмент, сказано в материале «Тинькофф Кредит Брокера». При этом более 3 млрд рублей было выдано через бизнесы, не имеющие сайта и работающие только в социальных медиа. Чаще всего услугой отсрочки оплаты пользовались жители Москвы: доля клиентов из столицы достигла 12%. Кроме того, в основном рассрочки и POS-кредиты оформляли женщины: на них пришлось 74% от общего объема выдач таких продуктов «Тинькофф Кредит Брокера».

Справка «Известий» Рассрочку и POS-кредит можно оформить в момент покупки товара в магазине или интернете. Они позволяют растянуть оплату во времени. При этом потребителю не нужно обращаться отдельно в банк, а решение о выдаче приходит оперативно. В отличие от кредита рассрочка не предполагает для покупателя начисление процентов на стоимость товара.

В крупных российских банках подтвердили тенденцию повышения спроса на использование рассрочки. В частности, о росте количества подключенных торговых организаций рассказала директор по развитию партнерского бизнеса банка «Хоум Кредит» Ирина Жимерина. Она отметила: для бизнеса это была возможность поддержать торговый оборот и выручку. В 2023 году эта тенденция сохранится и POS-кредитование будет востребовано ритейлерами и потребителями, считает эксперт.

Рост покупок в рассрочку с использованием карты «Халва» в 2022 году составил 30% по сравнению с 2021-м, сообщил управляющий директор Совкомбанка Александр Дворский. По его мнению, это прямое следствие снижения платежеспособности населения. За прошедший год к такой услуге подключилось более 20 тыс. новых магазинов.

За первые девять месяцев 2022 года выдачи POS-кредитов составили 191 млрд рублей, рассказали в пресс-службе Банка России. Там добавили: за аналогичный период 2021-го показатель достиг 236 млрд рублей. Объем потребительского кредитования по итогам 2022 года вырос на 3% по сравнению с 2021-м, портфель необеспеченных займов составил 12 трлн рублей, следует из данных ЦБ.

Повысит продажи

«Известия» опросили крупнейших онлайн-ритейлеров, зафиксировали ли они повышенный интерес к покупкам в кредит со стороны потребителей в 2022-м. В прошлом году в Ozon наблюдали стабильный рост спроса на рассрочку. Чаще всего клиенты приобретали электронику и бытовую технику, отметили в пресс-службе компании. Там добавили: сейчас услугу предлагают более 20 тыс. продавцов маркетплейса.

В 2022 году для рынка техники были характерны нестабильность спроса со стороны россиян, а также увеличение запросов на рассрочку и кредиты, сообщила руководитель группы развития POS-кредитования «Ситилинка» Виктория Малых. При этом тенденция роста популярности этих услуг продолжится, ожидают эксперты компании.

Нестабильный спрос на электронику и бытовую технику в 2022 году демонстрирует и исследование «Тинькофф Кредит Брокера». По результатам опроса, более 50% россиян отложили покупку бытовой техники и электроники в 2022 году. Основной причиной пересмотра планов стал рост цен.

Организации наращивают рассрочку для увеличения объемов продаж, отметил руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Так, по его словам, в 2022 году оборот розничной торговли в реальном выражении снизился только на 2% по сравнению с 2021-м. Популярность рассрочки в ритейле увеличивается во всем мире. Это объясняется тем, что покупатель обычно не идентифицирует такой вид займа с потребительским кредитованием, отметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Среди других причин увеличения спроса на рассрочку — снижение доходов населения и его переход к сберегательной модели поведения, а также растущая технологичность операторов этой услуги, добавил заместитель председателя экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев. По его мнению, популярность рассрочки продолжит расти в 2023 году, и компании будут всё чаще внедрять ее в свои услуги.

При этом основные риски для потребителей — это кажущаяся легкость оплаты в случае отсрочки, при которой клиент часто не учитывает другие обязательства, добавил эксперт. В Минэке не ответили на запрос «Известий», насколько чаще компании стали предлагать рассрочку и помогает ли это восстановить потребительскую активность.