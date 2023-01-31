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«Известия» показали работу модернизированных танков Т-72Б3 по позициям ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин 31 января рассказал о преимуществах модернизированного танка Т-72Б3, который уже получили российские силы в зоне спецоперации.

Новый танк Т-72Б3 находится в распоряжении 1-й Славянской бригады Донецкой Народной Республики (ДНР).

У модернизированного танка новый тепловизионный прицел, нижнюю лобовую деталь и борта оснастили дополнительной динамической защитой, башню накрыли противокумулятивной сеткой. Также у этой модели мощнее двигатель — в нем теперь больше 1 тыс. л.с.

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При этом отмечается, что экипаж быстро освоил новую модель. «Можно обычного наводчика, механика посадить сюда с обычной 72-ки с любой, и он за полчаса уйдет в бой», — отметил механик рембата 1-й Славянской бригады 1-го Донецкого армейского корпуса с позывным Большой.

Кроме того, новый Т-72Б3 уже испытали в бою. Танк отработал по позициям украинской армии в Авдеевке. Во время боевых действий экипажу помогает коптер, который фиксирует действия противника и передает данные бойцам.

Механик-водитель с позывным Дёс отметил, что новые модели резко входят в повороты и это, по его словам, значительное преимущество, так как за счет скорости можно спасти жизни экипажа.

Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев 10 января рассказал о российском танке Т-90М «Прорыв». Он отметил, что в бою эта машина выдерживает удары из всех видов противотанковых ракетных комплексов, в том числе американского Javelin.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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