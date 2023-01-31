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Украинские боевики подорвались на собственной мине в районе Кременной

Подполковник ЛНР в отставке Марочко: мобильная группа украинских боевиков подорвалась на собственной мине в районе Кременной
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Пикап мобильной группы украинских боевиков подорвался на собственной противотанковой мине в районе города Кременная в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил 31 января военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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«Внедорожник наехал на противотанковую мину и подорвался. В результате два украинских боевика погибли, трое получили ранения», — рассказал он «РИА Новости», ссылаясь на собственные источники.

По словам Марочко, непогода вынуждает украинских боевиков искать альтернативные маршруты проезда между своими позициями, где и произошел подрыв.

В июне прошлого года украинские боевики также подорвались на собственной растяжке из мин на донецком направлении. Военнослужащие погибли.

На сегодняшний день российские силы активно продвигаются на донецком направлении. Как сообщили 30 января в Минобороны РФ, там в ходе активных наступательных действий Южной группировки войск за сутки было уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих.

Помимо живой силы, Вооруженные силы Украины (ВСУ) также потеряли на донецком направлении один танк, две боевые машины РСЗО «Град», гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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