Украинские боевики погибли на донецком направлении, подорвавшись на собственной растяжке из мин. Момент взрыва был снят с высоты, о чем стало известно в понедельник, 27 июня.

На кадрах видно, как националисты Украины пробираются сквозь деревья и подрываются на мине. Как сообщил корреспондент корреспондент «Известий» Денис Кулага, украинские военные подорвались на собственной растяжке.

Ранее, 24 июня, сдавшиеся в плен украинские неонацисты рассказали о стрельбе со стороны своих же сослуживцев. Они пояснили, что командование бросило их в населенном пункте Луганской Народной Республики (ЛНР), а затем вовсе приказало открыть по ним огонь. Пленные призвали остальных солдат сдаваться, поскольку, по их словам, от украинского военного командования не стоить ждать помощи и верных решений.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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