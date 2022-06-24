Сдавшиеся в плен военные ВСУ рассказали о стрельбе со стороны своих же

Сдавшиеся в плен военные ВСУ рассказали «Известиям», как командование бросило их в населенном пункте Луганской Народной Республики (ЛНР), а затем вовсе приказало открыть по ним огонь.

Как сообщили пленные украинские военные Иван Романюк, Романа Проць и Ярослав Сакалош, из Золотого в ЛНР их эвакуировали в Рай-Александровку. Военные шли в населенный пункт пешком приблизительно 12-15 км. На месте командование приказало спрятаться в подвалах.

«Мы спрятались, потом начался обстрел. Летело очень сильно, кучно. Мы даже не вылезали. Потом услышали технику, вышли, начали смотреть, танк был русский. Один наш побежал в другой подвал, там где сидели остальные ребята и офицер — там их уже не было. Нас просто оставили», — поделился Иван Романюк.

Бойцам ВСУ пришлось сдаться в плен, они уверены, что, если бы предприняли попытку бежать, были расстреляны своими же.

«Когда нас паковали, обыскивали, что у нас есть, русские уже перестали стрелять, и начали наши стрелять. И русские солдаты нас спрятали обратно в подвал, чтобы нас не убили», — объяснил Романюк.

Пленные призвали остальных солдат ВСУ сдаваться, поскольку, по их словам, от украинского военного командования не стоить ждать помощи и верных решений.

Ранее, 24 июня, помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев сообщил, что около 600 украинских боевиков сдались в плен союзным силам под Лисичанском. Он добавил, что среди сдавшихся есть и раненые.

В Горском и Золотом сдались в плен более 40 бойцов 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По словам пленных, с ними хорошо обращаются.

Кроме того, пленные ВСУ рассказали, что командиры бросили их без связи и провизии, использовали как «мясо».

Ранее, 24 июня, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинская группировка в «Горском котле» разгромлена. Горское и Золотое освобождены российскими военными и бойцами ЛНР.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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