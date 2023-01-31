Экипажи российских САУ «Гиацинт» поразили позиции ВСУ в зоне СВО

Расчеты 152-мм самоходных пушек «Гиацинт» выполнили боевую работу в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Об этом во вторник, 31 января, рассказали в Минобороны России.

Отмечается, что расчеты Центрального военного округа (ЦВО) выполняют боевые задачи практически круглосуточно и уничтожают позиции, технику, живую силу, а также опорные и командные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Орудия могут стрелять на расстояние до 40 км.

После получения задания боевая машина покидает укрытие и выдвигается на огневую позицию. Наведение на цель и подготовка орудия занимает не более четырех минут.

По словам командира орудия с позывным «Демон», экипажи «Гиацинтов» очень слаженные, каждый боец знает свое место и свои задачи.

Огонь корректируется при помощи беспилотной авиации и передовых отрядов артиллерийской разведки. Слаженная работа российских военнослужащих повышает точность стрельбы.

Механик-водитель САУ с позывным «Мозаик» добавил, что после выполнения боевой задачи расчет «Гиацинта» возвращается в укрытие, маскируя орудие при помощи рельефа местности.

Ранее, 30 января, военнослужащие 1-й Славянской бригады ВС РФ уничтожили боекомплект украинских боевиков на донецком направлении. Огонь велся из самого мощного в мире самоходного миномета 2С4 «Тюльпан», который поразил цель одним залпом 240-мм снаряда. При попадании в точку по заданным координатам снаряд привел к подрыву боекомплекта украинских боевиков.

Накануне стало известно, что расчет российских самоходных артиллерийских установок «Мста-С» уничтожили укрепрайоны и артиллерию ВСУ. В ходе выполнения боевых задач бойцы использовали тактику «кочующего орудия», постоянно меняя свою дислокацию, чтобы избежать попадания под ответный огонь вражеской контрбатареи.

Россия 24 февраля прошлого года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.