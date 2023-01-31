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Российские минометы «Тюльпан» уничтожили укрепрайон ВСУ

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Расчеты российских 240-мм самоходных гусеничных минометов 2С4 «Тюльпан» Восточного военного округа (ВВО) уничтожили укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом во вторник, 31 января, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Отмечается, что орудие располагается в тщательно подготовленном укрытии, что делает его незаметным для врага. После получения команды экипаж боевой машины покидает укрытие и выдвигается на боевую позицию.

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Военнослужащие оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям российской армии, которые ведут наступление на запорожском направлении. Машина может наносить удары на расстоянии до 15 км.

По словам командира расчета с позывным «Новосиб», снаряд «Тюльпана» может без проблем пробить укрепление из армированного бетона толщиной до 1,5 м.

Бойцы уточняют информацию о поражении цели при помощи данных разведки, в том числе с беспилотников.

Помимо укрепрайонов минометчики уничтожают и другие прочные сооружения вроде командных пунктов, форпостов, крепостей, а также ракетных батарей украинских националистов.

Механик-водитель боевой машины с позывным «Ангара» также отметил, что «Тюльпан» удобен в управлении и может преодолевать любые препятствия.

Ранее, 30 января, корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал работу расчетов российских артиллеристов, которые работают практически без остановки по позициям ВСУ на запорожском направлении. Бойцы пушек «Гиацинт» и реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо» бьют на расстояния до 17 км.

По словам военнослужащих, благодаря системе компьютерного наведения наведение на цель у экипажа занимает считанные минуты. После выполнения боевой задачи расчеты возвращаются в исходное положение и тщательно маскируются.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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