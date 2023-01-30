«Известия» показали работу «Гиацинта» и «Торнадо» на запорожском направлении

Российская артиллерия практически без остановки работает на запорожском направлении. Обстановку на передовой 30 января показал военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) накрывают огнем «Гиацинты» и «Торнадо». Снаряды летят почти 17 км ровно 43 секунды. После этого происходит корректировка и наносится следующий залп.

Артиллеристы обычно не знают, по какой именно цели они будут бить. Однако уже после стрельбы становится известно, насколько масштабной она была.

«Жирная» цель может значить, что там скопление техники, может танк или зенитный ракетный комплекс», — рассказал один из военнослужащих.

После поражения цели орудия возвращают в исходное положение, маскируют и оставляют до следующего задания. Заново развернуть орудие можно достаточно быстро.

«Батарея модернизированной версии «Градов» выходит на огневую позицию. Почему эта модификация называется «Торнадо»? Вся наводка производится компьютером из самой кабины, то есть на подготовку у экипажа уходит буквально пара минут», — указал Польшаков.

Также артиллеристы ведут огонь по опорному пункту ВСУ, выпуская шесть снарядов из «Града». После этого орудие меняет свою дислокацию, чтобы не попасть под ответный огонь.

Накануне корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань побывал на позициях 5-й бригады 1-го Донецкого корпуса и увидел, как военные применяют пушку «Гиацинт». Он рассказал, что 152-миллиметровая пушка стреляет после точного наведения и ощутимый удар от взрыва ощущает на себе даже военкор.

РФ 24 февраля прошлого года проводит проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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