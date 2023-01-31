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«Известия» побывали на позициях артиллеристов в Марьинке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Российские войска с боями вытесняют Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Марьинки. Корреспонденты «Известий» побывали на позициях артиллеристов, освобождающих населенный пункт.

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В последние дни ситуация на этом направлении начала стремительно меняться. Пока в самой Марьинке идут бои, силы 1-го Армейского корпуса начали «выгрызать» поселок из системы украинских оборонительных позиций. Части российской армии отрезают Марьинку от укреплений ВСУ в соседней Красногоровке.

Боевая работа идет очень интенсивно. Поэтому солдаты не очень общительны. Каждое слово приходится фактически вытаскивать из них.

«Мы всё скажем врагу из своих 152-миллиметровых орудий», — отказывается от комментария для журналистов один из солдат с позывным Штык.

На данный момент в руинах Марьинки противник продолжает нести тяжелые потери. Все его укрепленные точки разведаны и пристреляны российской артиллерией. Но с животным упорством украинские боевики продолжают заводить туда новые и новые волны живой силы. И хотя потери ВФУ в этих боях еще только предстоит посчитать, многие солдаты и офицеры ВС РФ оценивают их как очень тяжелые.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Мы всё скажем врагу из своих орудий»

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