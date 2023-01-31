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Певица Люся Чеботина рассказала о личной драме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Лауреат «Золотого граммофона» и одна из самых востребованных молодых певиц в России Люся Чеботина рассказала «Известиям», как травма детства научила ее вычислять среди мужчин «домашних тиранов».

«Ударил раз, ударит и два — золотое правило, про которое никогда не стоит забывать. Моя мама боялась, что ей некуда будет пойти с двумя детьми, и терпела, терпела… Ничего не бойтесь, помощь может появиться из ниоткуда. Надо помнить всегда, что здоровье, твое и твоих детей, всегда на первом месте», — призналась Чеботина.

Она рассказала, что из-за внутренней травмы, долгое время не доверяла парням. Со временем девушка поняла, что эта ситуация обернулась ей в помощь: теперь она сразу видит людей, которые будут в семье тиранами.

Певица также рассказала, как популярность изменила ее самооценку.

«Настроение стало — как качели. Иногда мне кажется, что я очень красивая, а потом я думаю: «А почему на меня все смотрят? Я же такой урод!» Постоянно находиться под прицелом камер и людей — непросто. Но я научилась саму себя настраивать на позитив, и это — мой главный секрет», — говорит Люся Чеботина.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Покажите мне артиста, чья карьера на 100% успешна после отъезда»

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