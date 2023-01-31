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Торгпред заявил об уважении к немецким компаниям в России

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Компаний ФРГ, продолжающих работу в России, «‌‎остается немало». Об этом в интервью «Известиям» заявил торговый представитель РФ в Берлине Андрей Соболев.

«Санкции наносят ущерб Германии, а не России»
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«Необходимо понимать, что в Германии крупные компании находятся под колоссальным давлением общественности, СМИ, международных корпоративных клиентов. В условиях неопределенности, имеющихся барьеров, нарушений стабильности цепочек поставок, ряда других факторов такое давление обусловило заявления нескольких компаний о прекращении поставок в Россию или приостановке ведения бизнеса в нашей стране», — констатировал торгпред.

Как отметил Соболев, то, что в текущих обстоятельствах немецкие компании продолжают работать в России, вызывает уважение и показывает их реальную заинтересованность в российском рынке. По его словам, таких компаний немало.

Согласно результатам исследования швейцарского Университета Санкт-Галлена, большая часть европейских и американских компаний сохранили присутствие на российском рынке, РФ в 2022 году покинули менее 9% западных фирм. При этом больше всего оставшихся компаний — как минимум 19,5% — немецкие.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

«‎Торговля между РФ и ФРГ вряд ли вернется к традиционной структуре‎»

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