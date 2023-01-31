Торгпред заявил об уважении к немецким компаниям в России
Компаний ФРГ, продолжающих работу в России, «остается немало». Об этом в интервью «Известиям» заявил торговый представитель РФ в Берлине Андрей Соболев.
«Необходимо понимать, что в Германии крупные компании находятся под колоссальным давлением общественности, СМИ, международных корпоративных клиентов. В условиях неопределенности, имеющихся барьеров, нарушений стабильности цепочек поставок, ряда других факторов такое давление обусловило заявления нескольких компаний о прекращении поставок в Россию или приостановке ведения бизнеса в нашей стране», — констатировал торгпред.
Как отметил Соболев, то, что в текущих обстоятельствах немецкие компании продолжают работать в России, вызывает уважение и показывает их реальную заинтересованность в российском рынке. По его словам, таких компаний немало.
Согласно результатам исследования швейцарского Университета Санкт-Галлена, большая часть европейских и американских компаний сохранили присутствие на российском рынке, РФ в 2022 году покинули менее 9% западных фирм. При этом больше всего оставшихся компаний — как минимум 19,5% — немецкие.
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