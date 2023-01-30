Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЕС предупредили о трудностях фермеров из-за дешевого зерна с Украины
Мир
Нетаньяху заявил об обсуждении с Блинкеном укрепления альянса против Ирана
Мир
Умер обладатель Кубка Канады хоккеист Бобби Халл
Мир
Лондон сможет поставить Киеву танки Challenger 2 лишь к лету
Экономика
Лавров заявил об адаптации России к новым реалиям в условиях внешнего давления
Мир
Посольство РФ усомнилось в адекватности Джонсона после слов об угрозах от Путина
Спорт
Украинский футболист Малиновский извинился за объятия с россиянином Головиным
Мир
Бойцы ВСУ пожаловались немецкому журналисту на тяжелое положение под Артемовском
Мир
В США заявили об успешном тестовом полете гиперзвуковой ракеты
Экономика
Кабмин утвердил порядок исполнения указа Путина об ответе на потолок цен на нефть
Мир
На Украине предложили объявить импичмент Зеленскому
Армия
Советник Пушилина допустил возможное окружение Артемовска через несколько дней

В США заявили об успешном тестовом полете гиперзвуковой ракеты

Пентагон: гиперзвуковая ракета Lockheed Martin прошла тестовые испытания
0
Фото: USAF
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пентагон объявил об успешном тестовом полете гиперзвуковой ракеты, произведенной компанией Lockheed Martin. Об этом говорится в опубликованном 30 января заявлении американского минобороны.

Неопытный образец: что стоит за неудачным испытанием ракеты CPS
Как в США развивается программа гиперзвукового оружия и стоит ли ждать появления там реально действующих ракет

«Версия ракеты Lockheed Martin с воздушно-реактивным гиперзвуковым двигателем выполнила программу, достигнув всех изначальных целей», — заверили в американском минобороны.

Запуск стал финальным тестовым полетом проекта гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC), которое ВВС США проводили совместно с Агентством перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA).

В ходе полета ракета, как утверждается, показала скорость выше 5 Махов (6125 км/ч) на высоте более 60 тыс. футов (18,3 км) и преодолела расстояние в 300 морских миль (555,6 км).

В июле прошлого года Соединенные Штаты Америки успешно испытали воздушно-реактивное гиперзвуковое оружие производства компании Raytheon Technologies Corp, способное развивать скорость, превышающую скорость звука в пять раз (5 Махов). Испытание стало третьим успешным с 2013 года.

Программа разработки гиперзвукового оружия в США находится в ведении Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов Пентагона, или DARPA. За получение государственного контракта на производство борются Raytheon и Lockheed Martin Corp.

Пентагон и военные эксперты ранее неоднократно констатировали отставание США от России и Китая в области гиперзвукового вооружения. Так, на вооружении Пекина и Москвы уже есть такие ракеты, пока Вашингтон пытается завершить разработку собственных.

В сентябре 2022 года директор расположенного на Аляске Центра безопасности и арктической устойчивости Трой Буффард заявил, что разработанная Россией программа создания гиперзвуковых ракет пугает. Он напомнил, что на вооружении РФ и КНР стоят сверхзвуковые ракеты, способные преодолевать 6000 км в час на малой высоте, а также менять направление. При этом, уточнил Буффард, не существует в настоящее время способов перехватить такое оружие.

До этого, 10 августа, стало известно, что в Китае назвали поводом для волнений у США ракетный комплекс «Циркон». Главное преимущество «Циркона» состоит в том, что он практически неуязвим для средств ПВО, рассказал заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» военный журналист Алексей Борзенко.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023