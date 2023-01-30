В США заявили об успешном тестовом полете гиперзвуковой ракеты

Пентагон объявил об успешном тестовом полете гиперзвуковой ракеты, произведенной компанией Lockheed Martin. Об этом говорится в опубликованном 30 января заявлении американского минобороны.

«Версия ракеты Lockheed Martin с воздушно-реактивным гиперзвуковым двигателем выполнила программу, достигнув всех изначальных целей», — заверили в американском минобороны.

Запуск стал финальным тестовым полетом проекта гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC), которое ВВС США проводили совместно с Агентством перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA).

В ходе полета ракета, как утверждается, показала скорость выше 5 Махов (6125 км/ч) на высоте более 60 тыс. футов (18,3 км) и преодолела расстояние в 300 морских миль (555,6 км).

В июле прошлого года Соединенные Штаты Америки успешно испытали воздушно-реактивное гиперзвуковое оружие производства компании Raytheon Technologies Corp, способное развивать скорость, превышающую скорость звука в пять раз (5 Махов). Испытание стало третьим успешным с 2013 года.

Программа разработки гиперзвукового оружия в США находится в ведении Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов Пентагона, или DARPA. За получение государственного контракта на производство борются Raytheon и Lockheed Martin Corp.

Пентагон и военные эксперты ранее неоднократно констатировали отставание США от России и Китая в области гиперзвукового вооружения. Так, на вооружении Пекина и Москвы уже есть такие ракеты, пока Вашингтон пытается завершить разработку собственных.

В сентябре 2022 года директор расположенного на Аляске Центра безопасности и арктической устойчивости Трой Буффард заявил, что разработанная Россией программа создания гиперзвуковых ракет пугает. Он напомнил, что на вооружении РФ и КНР стоят сверхзвуковые ракеты, способные преодолевать 6000 км в час на малой высоте, а также менять направление. При этом, уточнил Буффард, не существует в настоящее время способов перехватить такое оружие.

До этого, 10 августа, стало известно, что в Китае назвали поводом для волнений у США ракетный комплекс «Циркон». Главное преимущество «Циркона» состоит в том, что он практически неуязвим для средств ПВО, рассказал заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» военный журналист Алексей Борзенко.