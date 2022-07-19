Пентагон сообщил об успешном испытании гиперзвукового оружия

Соединенные Штаты Америки успешно испытали воздушно-реактивное гиперзвуковое оружие производства компании Raytheon Technologies Corp, способное развивать скорость, превышающую скорость звука в пять раз. Об этом 18 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

Испытание стало третьим успешным с 2013 года. Всего проведено четыре испытания воздушно-реактивного гиперзвукового оружия. Продукт Raytheon оба раза был успешным, а у Lockheed Martin, по официальным данным, было одно успешное испытание и одно неудачное.

«Развитие гиперзвуковых возможностей нашей страны является критически важным национальным императивом, и это был важный шаг вперед», — отметил президент Raytheon Уэс Кремер.

По его словам, проведение последовательных успешных летных испытаний придает большую уверенность в технической готовности прототипа вооружений.

В заявлении Raytheon говорится, что во время летных испытаний аппарат после запуска с самолета разогнался до гиперзвуковой скорости с использованием реактивного двигателя.

В конце июня в Пентагоне сообщили о том, что летные испытания гиперзвуковой ракетной системы на Гавайях закончились неудачно. Провал связан с проблемами, возникшими после воспламенения.

Это уже вторые неудачные испытания экспериментальной ракетной системы, известной как Conventional Prompt Strike. Во время первого летного испытания в октябре произошел отказ ракеты-носителя, из-за чего ракета не смогла покинуть стартовую площадку.

Гиперзвуковое оружие перемещается в верхних слоях атмосферы со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука, или около 6200 км (3853 мили) в час.

Программа разработки гиперзвукового оружия находится в ведении Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов Пентагона, или DARPA. За получение государственного контракта на производство борются Raytheon и Lockheed Martin Corp.

В настоящее время гиперзвуковым оружием, прошедшим успешные испытания, обладают Россия и Китай. Так, в конце мая фрегат «Адмирал Горшков» из акватории Баренцева моря выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по мишени в Белом море.

В марте в Минобороны РФ заявляли, что госиспытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» с надводного носителя могут завершиться в июне-июле этого года после итогового запуска в рамках этих испытаний.

В феврале источники «Известий» в Министерстве обороны сообщили, что первым штатным носителем гиперзвуковой системы «Циркон» станет фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко», который должен пополнить Северный флот в декабре.

«Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя.