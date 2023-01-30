На Украине предложили объявить импичмент Зеленскому

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует объявить импичмент из-за многократного нарушения Конституции страны. Об этом заявил в понедельник, 30 января, экс-советник бывшего главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, Зеленский, в частности, нарушил пятую статью Конституции и фактически узурпировал власть.

«Зеленский разгромил Конституционный суд? Да, разгромил. Он незаконно отстранил от власти главу Конституционного суда? Да, незаконно, все судьи это признали. А почему этот человек не восстановлен? Почему не начали процедуру импичмента Зеленского за нарушение Конституции?» — задался вопросом политик на своем YouTube-канале.

Кроме того, Соскин указал на сокрытие информации о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, а также напомнил о принятом Зеленском законе о медиа, который позволяет штрафовать и закрывать любые СМИ в стране, если чиновникам по каким-то причинам не понравится их контент.

Помимо прочего экс-советник Кучмы обвинил нынешнего президента Украины в нарушении прав и свобод украинцев, которым запрещают выезжать за границу.

В этот же день депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что глава офиса президента страны Андрей Ермак убирает «нелояльных чиновников» из кабинета министров.

Ранее в январе обозреватель журнала The American Conservative Тед Гален Карпентер написал, что западные СМИ продолжают изображать Украину как «свободолюбивую демократию», хотя в реальности президент страны всё чаще показывает авторитарное поведение. Как указал Карпентер, склонность Киева к систематическим репрессиям только усилилась.

В качестве примера журналист привел публикацию черных списков отечественных и зарубежных критиков, закрытие оппозиционных партий и СМИ. Также Карпентер напомнил о том, что Запад на протяжении всего времени закрывал глаза на распространение неонацистской идеологии на Украине.