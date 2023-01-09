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Обозреватель The American Conservative назвал ложной демократию на Украине

Обозреватель The American Conservative назвал Украину «ложной демократией» из-за политики Зеленского
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukrainian Presidential Press Office
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Западные СМИ продолжают изображать Украину как «свободолюбивую демократию», хотя в реальности президент страны Владимир Зеленский всё чаще показывает авторитарное поведение. Об этом в понедельник, 9 января, написал обозреватель журнала The American Conservative Тед Гален Карпентер.

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По мнению автора статьи, последним примером стал визит Зеленского в Вашингтон и его выступление на совместном заседании конгресса в конце декабря, что было превращено в большой «политический и медийный праздник».

Между тем, как указал Карпентер, страна не заслуживала статуса демократической и до российской спецоперации, а после ее начала склонность Киева к систематическим репрессиям только усилилась.

«В итоге сегодняшняя Украина — коррумпированное и всё более авторитарное государство. Это не демократия даже в самом широком определении этого термина. К сожалению, сторонники Киева на Западе продолжают игнорировать, преуменьшать или даже оправдывать репрессивное поведение режима Зеленского», — написал он.

В качестве примера журналист привел публикацию черных списков отечественных и зарубежных критиков, закрытие оппозиционных партий и СМИ.

Также Карпентер напомнил о том, что Запад на протяжении всего времени закрывал глаза на распространение неонацистской идеологии на Украине.

Ранее, в конце декабря, сообщалось, что Зеленский подписал закон о медиа, который позволяет закрывать средства массовой информации без решения суда и запрещает публиковать несогласованную информацию о России.

Против закона выступил украинский союз журналистов. Там заявили, что новый закон представляет самую большую угрозу свободе слова за время существования независимой Украины.

Документ в том числе раскритиковал лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино. В частности, он заявил, что новый украинский закон о печати противоречит европейской свободе слова и способствует укреплению диктатуры Зеленского.

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