Ученые обнаружили пагубное влияние бега на психику

Норвежские ученые пришли к выводу, что занятия бегом приводят к зависимости от физических упражнений. Результаты исследования 31 января прокомментировала «Известиям» клинический психолог, кандидат психологических наук, научный сотрудник лаборатории «Психология спорта» Московского института психоанализа Лидия Довжик.

«Исследование коллег из Норвегии вызвало мощный резонанс: бегать может быть вредно. И если про физическое здоровье в целом было понято: неподготовленный организм и чрезмерные нагрузки действительно могут крайне негативно сказаться на суставах или же обострить хронические нарушения, то вопросы психического здоровья в данном контексте были затронуты впервые. Как показали ученые, бег может быть опасен для ментального здоровья. Центральным понятием статьи является феномен эскапизма, который можно обозначить как уход или бегство от реальности и рутины», — пояснила специалист.

По ее словам, выделяют два вида такого ухода: саморасширение и самоподавление. Первый — вполне благополучный сценарий, связывающий деятельность с получением положительных эмоций, тогда как во втором случае целью вовлечения в деятельность является отвлечение себя от неприятностей. Таким образом, человек может пойти бегать, чтобы получить положительный заряд сил и эмоций, или же чтобы избежать неприятных мыслей.

«Логика авторов понятна: бег, как и другие физические упражнения или похожая деятельность (просмотр видео), могут быть способом избегания, которое в итоге приводит к дополнительным трудностям, связанным с откладыванием решений в долгий ящик. Звучит вполне убедительно, а для людей, которые всё никак не могут начать заниматься спортом, и вовсе как весомый аргумент: теперь и не нужно, ведь это вредит здоровью. Так ли это на самом деле?» — задалась вопросом Довжик.

Она отметила, что в этой статье есть раздел, посвященный ограничениям работы. Одним из самых значимых является отсутствие исследования причинно-следственной связи.

«И возникает вопрос: что первично? Люди изначально избегают решения трудностей и неприятных мыслей и ради этого идут бегать или же занятия бегом их к этому подводят? Очевидно, что первый вариант. Иными словами, сам бег ничего не повышает и не приводит к возрастанию эскапизма. Однако он может быть средством подобного ухода наряду с другим видами деятельности и даже походами на терапию», — указала психолог.

Как подчеркнула эксперт, бег, как и любая форма физической активности, положительно влияет на сон, а хороший сон — важный компонент благополучия и продуктивности. Правильно подобранные нагрузки улучшают самочувствие в целом, а также повышают ощущение собственной значимости и могут способствовать расширению социальных контактов. Также он относится к потоковой деятельности, входя в которую человек переживает моменты счастья, что положительно сказывается на психическом здоровье.

«А что всё же с избеганием? В целом многие исследователи неоднократно отмечали положительный эффект подобных стратегий, правда, всегда с одним «но»: они должны быть непродолжительными. В случае с бегом и другой физической активностью она вполне может начаться и с избегания рутины. Но в дальнейшем, как показывает практика, люди втягиваются в процесс, бег сам по себе начинает приносить удовольствие, становится внутренне детерминированным и в дальнейшем может становиться поддержкой и опорой», — резюмировала Довжик.

Работа норвежских ученых опубликована в журнале Frontiers in Psychology.

В декабре 2022 года психолог Анастасия Корнеева дала советы по продуктивному отдыху. Так, специалист рекомендовала при планировании дел использовать таблицу под названием «Матрица Эйзенхауэра».