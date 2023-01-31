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Ученые обнаружили пагубное влияние бега на психику

Норвежские ученые: бег может вызывать зависимость
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Норвежские ученые пришли к выводу, что занятия бегом приводят к зависимости от физических упражнений. Результаты исследования 31 января прокомментировала «Известиям» клинический психолог, кандидат психологических наук, научный сотрудник лаборатории «Психология спорта» Московского института психоанализа Лидия Довжик.

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«Исследование коллег из Норвегии вызвало мощный резонанс: бегать может быть вредно. И если про физическое здоровье в целом было понято: неподготовленный организм и чрезмерные нагрузки действительно могут крайне негативно сказаться на суставах или же обострить хронические нарушения, то вопросы психического здоровья в данном контексте были затронуты впервые. Как показали ученые, бег может быть опасен для ментального здоровья. Центральным понятием статьи является феномен эскапизма, который можно обозначить как уход или бегство от реальности и рутины», — пояснила специалист.

По ее словам, выделяют два вида такого ухода: саморасширение и самоподавление. Первый — вполне благополучный сценарий, связывающий деятельность с получением положительных эмоций, тогда как во втором случае целью вовлечения в деятельность является отвлечение себя от неприятностей. Таким образом, человек может пойти бегать, чтобы получить положительный заряд сил и эмоций, или же чтобы избежать неприятных мыслей.

«Логика авторов понятна: бег, как и другие физические упражнения или похожая деятельность (просмотр видео), могут быть способом избегания, которое в итоге приводит к дополнительным трудностям, связанным с откладыванием решений в долгий ящик. Звучит вполне убедительно, а для людей, которые всё никак не могут начать заниматься спортом, и вовсе как весомый аргумент: теперь и не нужно, ведь это вредит здоровью. Так ли это на самом деле?» — задалась вопросом Довжик.

Она отметила, что в этой статье есть раздел, посвященный ограничениям работы. Одним из самых значимых является отсутствие исследования причинно-следственной связи.

«И возникает вопрос: что первично? Люди изначально избегают решения трудностей и неприятных мыслей и ради этого идут бегать или же занятия бегом их к этому подводят? Очевидно, что первый вариант. Иными словами, сам бег ничего не повышает и не приводит к возрастанию эскапизма. Однако он может быть средством подобного ухода наряду с другим видами деятельности и даже походами на терапию», — указала психолог.

Как подчеркнула эксперт, бег, как и любая форма физической активности, положительно влияет на сон, а хороший сон — важный компонент благополучия и продуктивности. Правильно подобранные нагрузки улучшают самочувствие в целом, а также повышают ощущение собственной значимости и могут способствовать расширению социальных контактов. Также он относится к потоковой деятельности, входя в которую человек переживает моменты счастья, что положительно сказывается на психическом здоровье.

«А что всё же с избеганием? В целом многие исследователи неоднократно отмечали положительный эффект подобных стратегий, правда, всегда с одним «но»: они должны быть непродолжительными. В случае с бегом и другой физической активностью она вполне может начаться и с избегания рутины. Но в дальнейшем, как показывает практика, люди втягиваются в процесс, бег сам по себе начинает приносить удовольствие, становится внутренне детерминированным и в дальнейшем может становиться поддержкой и опорой», — резюмировала Довжик.

Работа норвежских ученых опубликована в журнале Frontiers in Psychology.

В декабре 2022 года психолог Анастасия Корнеева дала советы по продуктивному отдыху. Так, специалист рекомендовала при планировании дел использовать таблицу под названием «Матрица Эйзенхауэра».

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