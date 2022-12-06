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Психолог дала советы по продуктивному отдыху

Психолог Корнеева дала рекомендации по продуктивному проведению отдыха и отпуска
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Анастасия Корнеева поделилась во вторник, 6 декабря, советами, которые помогут продуктивно провести выходные или отпуск.

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По словам специалиста, эффективным будет считаться тот отдых, после которого человек полон сил и снова готов к работе. Чтобы грамотно распланировать свои дела, психолог посоветовала воспользоваться «Матрицей Эйзенхауэра».

С помощью этой таблицы можно распределить свои задачи по критериям «срочность» и «важность» на четыре квадранта, после чего решить, чему именно и сколько времени стоит посвятить.

По мнению Корнеевой, основная ошибка людей — крайности, когда либо впихивают в свой график необъятное, а потом становятся еще более уставшие, чем до выходных, либо ничего не делают, а затем мучаются чувством вины.

Психолог добавила, что важно перестать поддаваться FOMO. Этим термином обозначают навязчивый страх пропустить что-то интересное.

«Именно эта особенность психики заставляет людей, например, посещать мероприятия, на которые им совсем не хочется идти», — подчеркнула она в беседе с Lenta.Ru.

Специалист отметила, что отдых — это смена деятельности.

«Если ваша основная работа — физический труд, очень подвижная и энергозатратная, на выходных наслаждайтесь спокойствием в горизонтальном положении. Если же ваши будни подразумевают сидение в офисе — двигайтесь и идите на воздух. Если вы в течение рабочего дня в окружении людей и постоянном общении — выделите себе время на уединение и тишину», — посоветовала Корнеева.

По ее словам, ощутить внутреннюю удовлетворенность от проведенного отпуска и выходных позволит разнообразие деятельности.

«Сделать что-то давно откладываемое, например, разобрать шкаф, обязательно чем-то себя порадовать, сделать что-то для роста и развития, пообщаться с кем-то для вас приятным — позвонить другу, а лучше встретиться», — сказала она, добавив, что следует уделить внимание и своему телу — можно пойти на прогулку, принять ванну, сделать массаж, позаниматься спортом или устроить разгрузочный день.

2 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что психолого-психиатрическая помощь в стране станет доступнее, передает НСН. Он подчеркнул, что в этом проекте важно активное участие регионов.

Днем ранее президент России Владимир Путин назвал напрасным отсутствие внимания властей к развитию психологических служб в стране, передает RT. По словам главы государства, 15% граждан нуждаются в помощи таких специалистов.

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