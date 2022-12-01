Путин поручит создать новые службы психологической помощи гражданам

Президент России Владимир Путин назвал напрасным отсутствие внимания властей к развитию психологических служб в стране, когда 15% граждан нуждаются в помощи таких специалистов. Об этом он заявил 1 декабря на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых.

«Поэтому, конечно, нужно признать, что у нас эти службы соответствующим образом пока не развиваются и происходит это из-за того, что государство на всех уровнях <…> должного внимания, к сожалению, пока этому не уделяет. Напрасно», — заявил президент участникам Конгресса.

Глава государства отметил, что попросит правительство обсудить вопрос создания новых служб психологической помощи на координационном совете. Путин также подчеркнул особую важность такой инициативы в нынешней ситуации.

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