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Эксперт рассказала о влиянии СВО и мобилизации на психику россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Уровень тревоги у россиян возрос на фоне начала спецоперации по защите населения Донбасса, мобилизации, ухода привычных брендов — это заметно по возросшему количеству запросов на сайт и горячую линию Центра экстренной психологической помощи МЧС России, рассказала «Известиям» его директор Юлия Шойгу.

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«В ответ на резкое изменение, особенно тревожное, пугающее для большинства людей, произошло повышение уровня стресса и тревоги», — уточнила эксперт.

По ее словам, стало гораздо больше запросов о том, каким образом справиться с подобными состояниями.

Ранее «Известия» сообщали, что россияне приобрели на 15% больше антидепрессантов, транквилизаторов и нейролептиков с 15 августа по 11 сентября 2022 года, чем за тот же период годом ранее. Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group, подготовленные для «Известий».

По информации аналитиков, самыми популярными средствами (судя по объему выручки) оказались препараты под брендами «Афобазол», «Ципралекс» и «Грандаксин». Два последних отпускают по рецепту.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«После трагедии тоже может быть счастливая жизнь»

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