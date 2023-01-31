Полетный проект: учебные самолеты Минобороны планируют отдать под региональные перевозки

Минтранс совместно с Минобороны прорабатывает идею передачи учебных L-410 военного ведомства авиакомпаниям в регионах, выяснили «Известия». Решение должно быть принято до начала весны. Небольшие перевозчики сейчас действительно нуждаются в бортах для наращивания рейсов — например, в «Авроре» заинтересованы в дополнительных лайнерах, но планируют оценить их состояние и выяснить, можно ли переоборудовать L-410 для пассажирских перевозок. Проблемой может стать и дальнейшее обслуживание этих самолетов, так как в России они не выпускаются, отмечают эксперты.

Перемена мест

Власти прорабатывают вопрос продажи или передачи самолетов L-410, принадлежащих Минобороны, гражданским авиакомпаниям. Поручение рассмотреть такой вопрос было дано Минтрансу и военному ведомству еще осенью по итогам совместного заседания комиссии Госсовета по направлению «Транспорт» и комиссии по АОН (авиация общего назначения) и ГЛОНАСС при президенте. Источник в Минобороны подтвердил «Известиям», что вопрос находится в проработке.

«Минтрансу совместно с Минобороны проработать возможность распространения бюллетеня поддержания летной годности для использования воздушных судов L-410, принадлежащих Минобороны России, в целях их использования в гражданской авиации, а также передачи или продажи местным авиакомпаниям », — говорится в тексте протокола за подписью помощника президента Игоря Левитина и главы Бурятии, председателя комиссии Госсовета по транспорту Алексея Цыденова.

Трудности перелета Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Проработать этот вопрос нужно до марта 2023 года , следует из поручений.

Сейчас в авиапарке Минобороны около двух десятков таких самолетов . По словам собеседников издания в военном ведомстве, эти машины используются в Воздушно-космических силах для подготовки будущих пилотов. На них проходят обучение курсанты, которые в дальнейшем будут пилотировать военно-транспортные Ил-76, Ан-12, Ан-26 и так далее, пассажирские Ил-18 и Ан-24 и даже стратегические ракетоносцы Ту-95МС .

В Минобороны используются два варианта самолетов L-410. Часть из них — это экземпляры, выпущенные еще в 1980-е годы. В начале 2010-х годов ведомство закупило L-410 в варианте UVP-E20 (улучшенной модификации). По данным ресурса russianplanes, за ВКС РФ числится десять таких бортов. Первоначально вся партия этих машин была выполнена в варианте для перевозки VIP-персонала. При этом самолеты получили характерный серый камуфляж, который на сленге называется «баклажаном». Но уже в 2014 году не менее пяти L-410UVP-E20 были переделаны в вариант для подготовки летчиков-курсантов. В ходе модернизации эти машины перекрасили в белый цвет с характерной синей полосой на фюзеляже .

«Известия» направили запросы в Минтранс, а также в пресс-службу главы Бурятии Алексея Цыденова.

Трудности перелета Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Справка «Известий» Разработанный в Чехии легкий двухмоторный 19-местный L-410 в России используют для полетов в труднодоступные районы на Дальнем Востоке и в Сибири. Машина выполняет местные перевозки. Производитель — чешский Aircraft Industries — до весны этого года принадлежал структурам акционеров Уральской горно-металлургической компании (УГМК). В апреле 2022 года Aircraft Industries продали чешской компании Omnipol. Поставки L-410 в Россию полностью прекратились. Локализовать производство этих самолетов планировалось на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА). Источник «Известий», близкий к производителю, сообщал в ноябре 2022 года, что производство L-410 в нашей стране организовать не получится: самая проблемная часть — это импортная авионика, аналогов ей на российском рынке пока нет.

Транспортная доступность

Региональные и местные авиакомпании сейчас остро нуждаются в дополнительных самолетах для наращивания перевозок , отмечают опрошенные «Известиями» отраслевые эксперты. При этом с обслуживанием нынешнего авиапарка, который во многом состоит из иностранных машин, периодически возникают трудности .

Так, в мае 2022 года РБК сообщал, что у дальневосточной «Авроры» были сложности с эксплуатацией канадских Bombardier из-за санкций (авиакомпания эксплуатирует 13 таких самолетов). В ноябре власти Приморского края предупредили о вынужденном сокращении количества рейсов, выполняемых на DHC-6, из-за невозможности обслуживать моторы этих самолетов, писал также РБК. Количество рейсов сократилось в два раза, отмечало издание в начале января этого года.

Региональные авиакомпании уже используют для полетов L-410. По данным Росавиации на 19 января, в парке восьми перевозчиков 34 самолета этого типа. Это компания «Аэросервис» (выполняет полеты в Забайкальском крае), «Газпром авиа», «Комавиатранс», «КрасАвиа» (Красноярск) и др . В трех авиакомпаниях, входящих в состав единой дальневосточной «Авроры», эксплуатируется 14 L-410 («Полярные авиалинии», «Хабаровские авиалинии», «Камчатское авиапредприятие»).

Представитель «Авроры» сообщил «Известиям», что в компанию пока не поступало предложений о передаче находящихся в ведении Минобороны L-410.

— При этом задача повышения транспортной доступности, стоящая перед единой дальневосточной авиакомпанией, предполагает кратное увеличение пассажиропотока на местных и межрегиональных маршрутах в Дальневосточном федеральном округе . Поэтому потенциально объем работ для исправных и оборудованных под регулярные пассажирские перевозки L-410 в единой дальневосточной авиакомпании есть, — сообщил «Известиям» официальный представитель перевозчика Артур Ди.

Он отметил, что оценку передачи этих бортов можно делать, только имея детальную информацию об их техническом состоянии, необходимости их переоборудования для регулярных пассажирских перевозок и принимая во внимание экономику их эксплуатации , а также прогнозы развития авиаперевозок в регионе.

«КрасАвиа» также не получала предложений от Минобороны о передаче самолетов, сообщила «Известиям» представитель компании Нина Чупахина.

Трудности перелета Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— В нашем парке четыре L-410. Активно эксплуатируются. Один из важнейших вопросов [при принятии решения о переводе парка в гражданскую авиацию] — это возможность адаптации программы технического обслуживания , по которой эти самолеты эксплуатировались в Минобороны, под имеющиеся требования гражданской авиации , — отметила она.

На сегодняшний день потребности в расширении парка L-410 «КрасАвиа» не испытывает, «но имеются большие трудности с двигателями М-601Е из-за отсутствия возможности их капитального ремонта на заводе производителя» , уточнила представитель перевозчика.

В других компаниях — эксплуатантах L-410 не ответили на запросы «Известий». В пресс-службе УЗГА также отказались от комментариев.

Главный эксперт Института транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов напомнил, что закрытие каналов поставок запчастей для L-410 из-за санкций делает проблемной его дальнейшую эксплуатацию в России .

Трудности перелета Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— В отличие от моделей Airbus и Boeing, на которые запчасти в огромном количестве продаются в разных странах мира и их найти и закупить в принципе возможно, на L-410 новые запчасти закупить трудно в тех объемах, в которых они нужны нам. Россия была ключевым покупателем самолета этого типа, поэтому массовый завоз запчастей в условиях санкций невозможен , — сообщил эксперт.

Машины L-410 Минобороны подвержены тем же рискам, добавил эксперт, поэтому долго и системно эксплуатировать эти самолеты в России всё равно не получится. Но как временное решение, до момента запуска серийного производства «Байкала» или ТВРС-44, передача бортов может снять остроту вопроса на три-четыре года .