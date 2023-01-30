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Лоукостер «Победа» с 3 июня начнет летать в Бодрум

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Дочерняя компания «Аэрофлота» лоукостер «Победа» 30 января открыла продажи на рейсы Москва – Бодрум (Турция). Об этом авиакомпания проинформировала на своем сайте.

Из рук вон: что можно и нельзя брать в ручную кладь
За что авиакомпания может отказать в перелете

«Полеты по этому маршруту начнутся 3 июня 2023 года и будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам из аэропорта Внуково. С 1 сентября 2023 года рейсы будут ежедневными», — говорится сообщении.

В настоящее время лоукостер выполняет полеты в другие города Турции, к примеру, в Стамбул, Анталью и Аланию. Также «Победа» собирается открыть рейсы из Москвы в Даламан и из Махачкалы, Казани и Владикавказа в Стамбул.

13 января Верховный суд постановил, что «Победа» «уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы, а установленные авиакомпанией правила нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты на перевозку ручной клади». Позже стало известно, что «Победа» не будет менять габариты своей ручной клади.

С 2019 года у «Победы» действуют два различных варианта провоза ручной клади. Один из них — это собственный вариант лоукостера, он не ограничивает ручную кладь по количеству вещей или весу, однако устанавливает ограничение на общие размеры всех вещей — 36 x 30 x 27 см (размеры калибраторов «Победы»).

Второй вариант провоза основан на требованиях ФАП-82 и разрешает брать на борт одну вещь ручной клади весом до 10 кг и размерами 4 x 36 x 30 см. Кроме этого, дополнительно можно взять на борт вещи сверх этой нормы в соответствии с ФАП-82. В частности — дамскую сумку, портфель или рюкзак габаритами 36 х 30 х 23см.

По правилам Росавиации, которые были установлены еще в июле 2022 года, слишком большие сумки ручной клади нужно либо сдать в багаж, либо взять на борт — на усмотрение авиакомпании. Если ручную кладь отправляют в багаж, ее необходимо дополнительно проверить в специальной системе, на что уходит от 20 минут до часа.

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