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«Победа» сохранит свои габариты ручной клади несмотря на решение Верховного суда

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Фото: Global Look Press/Aleksander Polyakov
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Авиакомпания «Победа» не будет менять габариты своей ручной клади даже после решения Верховного суда, обязывающего устранить двойные стандарты перевозчика, следует из сообщения пресс-службы авиакомпании.

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«В соответствии с судебными решениями «Победа» исключит указание на габариты дамской сумки и портфеля в описании способа провоза ручной клади, установленного на основании Федеральных авиационных правил (далее — ФАП-82), выполнив таким образом предписания Ространснадзора. Общий подход к провозу багажа и ручной клади на рейсах «Победы» не изменится», — сообщили «Известиям» в компании 20 января.

13 января Верховный суд постановил, что лоукостер «уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы, а установленные авиакомпанией правила нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты на перевозку ручной клади».

Дело в том, что с 2019 года у «Победы» действуют два различных варианта провоза ручной клади. Один из них — это собственный вариант лоукостера, он не ограничивает ручную кладь по количеству вещей или весу, но устанавливает ограничение на общие размеры всех вещей — 36 x 30 x 27 см (размеры калибраторов «Победы»).

Другой вариант провоза основан на требованиях ФАП-82 и разрешает брать на борт одну вещь ручной клади весом до 10 кг и размерами 4 x 36 x 30 см. Кроме этого, дополнительно можно взять на борт вещи сверх этой нормы в соответствии с ФАП-82. В частности — дамскую сумку, портфель или рюкзак габаритами 36 х 30 х 23см.

Правила по ФАП-82 «Победа» ввела после безуспешной попытки оспорить в судах в 2017–2018 годах некорректность самих ФАП. Тогда лоукостер получил предписание Ространснадзора привести свои правила в соответствие с федеральными. В результате перевозчик не стал отменять собственные нормы (по калибратору), добавив к ним еще один вариант перевозки. Эти два варианта были с тех пор альтернативны, и пассажир сам мог выбрать, каким из них руководствоваться.

«По результатам встречи руководителей «Победы» и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта согласовано уточнение формулировок правил провоза ручной клади, которое необходимо для выполнения авиакомпанией ранее выданных предписаний. «Победа» исключит указание на габариты дамской сумки и портфеля, которые перевозятся сверх нормы бесплатного провоза ручной клади», — сообщил представитель «Победы».

При этом она добавила, что отсутствие этого уточнения «не означает, что клиент теперь может перевозить в салоне самолета крупногабаритные вещи».

По правилам Росавиации, которые были установлены еще в июле прошлого года, слишком большие сумки ручной клади нужно либо сдать в багаж, либо взять на борт — на усмотрение авиакомпании. Если ручную кладь отправляют в багаж, ее необходимо дополнительно проверить в специальной системе, на что уходит от 20 минут до часа.

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