«Победа» сохранит свои габариты ручной клади несмотря на решение Верховного суда
Авиакомпания «Победа» не будет менять габариты своей ручной клади даже после решения Верховного суда, обязывающего устранить двойные стандарты перевозчика, следует из сообщения пресс-службы авиакомпании.
«В соответствии с судебными решениями «Победа» исключит указание на габариты дамской сумки и портфеля в описании способа провоза ручной клади, установленного на основании Федеральных авиационных правил (далее — ФАП-82), выполнив таким образом предписания Ространснадзора. Общий подход к провозу багажа и ручной клади на рейсах «Победы» не изменится», — сообщили «Известиям» в компании 20 января.
13 января Верховный суд постановил, что лоукостер «уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы, а установленные авиакомпанией правила нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты на перевозку ручной клади».
Дело в том, что с 2019 года у «Победы» действуют два различных варианта провоза ручной клади. Один из них — это собственный вариант лоукостера, он не ограничивает ручную кладь по количеству вещей или весу, но устанавливает ограничение на общие размеры всех вещей — 36 x 30 x 27 см (размеры калибраторов «Победы»).
Другой вариант провоза основан на требованиях ФАП-82 и разрешает брать на борт одну вещь ручной клади весом до 10 кг и размерами 4 x 36 x 30 см. Кроме этого, дополнительно можно взять на борт вещи сверх этой нормы в соответствии с ФАП-82. В частности — дамскую сумку, портфель или рюкзак габаритами 36 х 30 х 23см.
Правила по ФАП-82 «Победа» ввела после безуспешной попытки оспорить в судах в 2017–2018 годах некорректность самих ФАП. Тогда лоукостер получил предписание Ространснадзора привести свои правила в соответствие с федеральными. В результате перевозчик не стал отменять собственные нормы (по калибратору), добавив к ним еще один вариант перевозки. Эти два варианта были с тех пор альтернативны, и пассажир сам мог выбрать, каким из них руководствоваться.
«По результатам встречи руководителей «Победы» и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта согласовано уточнение формулировок правил провоза ручной клади, которое необходимо для выполнения авиакомпанией ранее выданных предписаний. «Победа» исключит указание на габариты дамской сумки и портфеля, которые перевозятся сверх нормы бесплатного провоза ручной клади», — сообщил представитель «Победы».
При этом она добавила, что отсутствие этого уточнения «не означает, что клиент теперь может перевозить в салоне самолета крупногабаритные вещи».
По правилам Росавиации, которые были установлены еще в июле прошлого года, слишком большие сумки ручной клади нужно либо сдать в багаж, либо взять на борт — на усмотрение авиакомпании. Если ручную кладь отправляют в багаж, ее необходимо дополнительно проверить в специальной системе, на что уходит от 20 минут до часа.