Верховный суд признал незаконной установленную «Победой» норму провоза ручной клади, следует из определения в картотеке арбитражных дел.

В среднем размер ручной клади по правилам перевозчиков должен составлять 55×40×20 см по длине, ширине и высоте или 115 см по сумме трех измерений.

Правилами авиакомпании «Победа» предусмотрено, что габариты ручной клади не должны превышать 36x30x27 см (общий размер всех предметов).

Последняя инстанция установила, что лоукостер, устанавливая максимальные суммарные габариты ручной клади и вещей сверх нормы, перечисленных в пункте 135 ФАП-82, уменьшает предусмотренную законом норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы, говорится в документе.

При этом установленные авиакомпанией правила нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты на перевозку ручной клади, сказано в решении Верховного суда.

Кроме того, применяемая перевозчиком формулировка правил провоза ручной клади искажает смысл, установленный в пункте 135 ФАП-82, накладывает не предусмотренные воздушным законодательством ограничения по габаритам на дамскую сумку и портфель. Как подчеркивается, это в свою очередь ухудшает уровень обслуживания и нарушает права пассажиров.

«Судья Верховного суда Российской Федерации определил отказать обществу с ограниченной ответственностью «Авиакомпания «Победа» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации», — отмечается в определении.

Как сообщалось ранее, по правилам Росавиации, которые были установлены еще в июле прошлого года, слишком большие сумки ручной клади нужно либо сдать в багаж, либо взять на борт — на усмотрение авиакомпании. Если ручную кладь отправляют в багаж, ее необходимо дополнительно проверить в специальной системе, на что уходит от 20 минут до часа.